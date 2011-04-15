Задолженность по зарплате в РФ за сентябрь выросла на 1% до 3.387 млрд руб.

Задолженность по зарплате в РФ за сентябрь 2017 года выросла на 1% и на 1 октября составила 3.387 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Росстата.



Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у организаций собственных средств на 1 октября составила 3.362 млрд руб., или 99.3% общей суммы просроченной задолженности. По сравнению с 1 сентября она увеличилась на 1%. Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней достигла 25 млн руб., увеличившись за месяц на 1.3%.



В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 44% приходится на обрабатывающие производства, 26% - на строительство, 12% - на добычу полезных ископаемых, 6% - на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки, по 4% - на транспорт, научные исследования и разработки.





AK&M Антикризис