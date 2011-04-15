Дайджест газеты "Ведомости" от 17 октября 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 17 октября 2017 года.





НЕ ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ



Вялотекущая дискуссия о возможном участии в президентских выборах кандидата-женщины отражает сложившееся в российском обществе представление о месте женщин в политике.



Доля россиян, которые определенно хотели бы видеть женщин в политике и на высших государственных должностях, дошла до минимума за 11 лет наблюдений, следует из опросов "Левада-центра". В 2006 г. женщин во власти ждали 40 и 35% соответственно, в 2017 г. - уже 23 и 16%, количество принципиальных противников стабильно - 5-8%. Вдвое уменьшилась доля тех, кто хотел бы видеть женщину на посту президента, - с 21 до 11%, не хотят от 26 до 31%, считают такой вариант невероятным или маловероятным 43% россиян.



Из 11 женщин, названных гипотетическими кандидатами в президенты на выборах 2018 г., только спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила результат, отличный от статпогрешности, - 6,1% (ни одной достойной кандидатуры не видят 32%).





"ПОНАЧАЛУ Я ДЕЛАЛ КАРЬЕРУ, ВОРУЯ ИДЕИ У ПСИХОЛОГОВ"



Американский экономист Ричард Талер нашел способы подтолкнуть людей к рациональному выбору, но не навязывать его. В этом году шведские академики решили, что его идеи в области поведенческой экономики заслуживают премии.



"Я довольно силен в математике. Но если поместить меня в группу экономистов, окажусь ниже среднего", - говорил Ричард Талер Chicago Tribune. В объяснениях его теорий очень много слов и очень мало математических выкладок, соглашается газета. Это не помешало Талеру стать экономистом, которым восторгаются Барак Обама, Дэвид Кэмерон, Эмануэль Макрон, и получить Нобелевскую премию по экономике.



Сам Талер в книге "Новая поведенческая экономика" пишет, что жил в удивительное время, когда для доказательства экономических теорий стали применяться гипотетические ситуации - исследователи спрашивали себя, как поступили бы в тех или иных условиях, а потом проверяли свои выводы, опрашивая студентов и добровольцев. Экономическая теория долгое время считала потребителей чем-то вроде разумных роботов, делающим выбор исходя из рациональности и логики. Талер стал одним из тех, кто утверждал - рациональностью в выборе людей и не пахнет.





APPLE - ЗВЕЗДА РУНЕТА



Apple заняла первое место по продажам смартфонов в российских интернет-магазинах. Это результат снижения цен на старые модели iPhone и нежелания их покупателей ходить в салоны связи.



Летом 2017 г. iPhone стал самым продаваемым в российских интернет-магазинах смартфоном: до этого, по крайней мере с начала года, лидировали аппараты Samsung. Это следует из материалов компании - партнера нескольких производителей электроники.



По предварительным данным, Apple сохранила первое место и в сентябре, утверждает сотрудник ритейлера. Из материалов, с которыми ознакомились "Ведомости", следует, что в мае 2017 г. Samsung и Apple занимали по 18% российского онлайн-рынка смартфонов в штуках. В июне их доли составили соответственно 17 и 18% - к августу доля Apple выросла до 22% против 17% у Samsung.





ЕДА ВКРУТУЮ



Семь технологий изменят наши представления о еде.

Перспектива роста населения планеты до 9,7 млрд человек к 2050 г. заставляет людей искать новые способы увеличить скорость и эффективность как производства продуктов питания, так и розничной торговли.



Технологический бум переживает даже растениеводство, до недавнего времени считавшееся довольно консервативным. За последние пять лет одни только сельскохозяйственные стартапы, ориентированные на машинное обучение и робототехнику, привлекли более $800 млн, а за 2017 г. сумма инвестиций может составить почти $700 млн, ожидают аналитики CB Insights.



"Ведомости&" выбрали семь технологий, которые изменят наши представления о самой еде и о том, кто и как ее производит и доставляет к потребителям.





ДИЕТА ПО-РОССИЙСКИ



Шестеро из 10 россиян тратят на питание больше 50% месячного дохода. При этом главная еда для отечественных потребителей - все еще макароны и хлеб. Может ли рацион россиян стать более здоровым?



19% российских потребителей, по данным "Левада-центра", тратят на еду две трети заработка, еще 40% - половину месячного дохода. На эти деньги согласно расчетам Роспотребнадзора они получают в среднем 2600 ккал в день.Но что именно едят россияне?



В 2015 г. структуру ежедневного рациона жителей России проанализировал Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Основное блюдо для подавляющего большинства - это хлеб (84%) и крупы (85%). 76% регулярно едят макароны, чуть меньше - овощи-фрукты и мясо (73 и 71% соответственно), а рыбу считают одним из основных блюд в своем рационе только 47%.



По официальной статистике выходит, что за год средний потребитель съедает 73 кг мяса, 239 кг молочных продуктов.





ПРИНУЖДЕНИЕ К РЕЙТИНГУ



Почему российские вузы не поднимаются высоко в рейтингах.

Недавно министр образования Ольга Васильева объявила, что количество участников программы "5-100" сократится до шести вузов с наибольшими успехами по программе "5-100", между которыми будет перераспределено бюджетное финансирование. В группу счастливчиков вошли НИУ ВШЭ, МФТИ, НИУ ИТМО, МИФИ, МИСиС и НГУ. Государственная программа "5-100" должна к 2020 г. помочь не менее чем пяти российским университетам войти в первую сотню ведущих вузов мира. Для участия в программе правительство выбрало 15 вузов, а в 2015 г. добавило в список еще шесть. Государство не скупилось на программу "5-100". С 2013 по 2016 г. на нее было выделено 41,25 млрд руб. - не считая ежегодного финансирования с 2016 по 2020 г. ведущих университетов в 14,5 млрд руб. ежегодно. Однако результаты наших вузов в международных рейтингах нельзя назвать хорошими. В недавно опубликованный рейтинг THE вошло всего 18 российских вузов, и ни один из них не занял места в первой сотне.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 17.10.2017