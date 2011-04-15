Дайджест газеты "Коммерсант" от 17 октября 2017 года



БЫВШЕМУ ТОП-МЕНЕДЖЕРУ ТУАПСИНСКОГО НПЗ ОСТАВИЛИ СЛОВЕНСКУЮ ПРОПИСКУ



РОССИИ ОТКАЗАЛИ В ЕГО ВЫДАЧЕ



Как стало известно "Ъ", Верховный суд Словении отказал России в экстрадиции бывшего заместителя генерального директора по капитальному строительству Туапсинского НПЗ Анатолия Каверова. Ключевой фигурант расследования хищения у "Роснефти" более 137 млн руб. несколько месяцев находился в Словении под домашним арестом, а до этого его отказалась выдать по запросу России Хорватия.





НА СОВЕТ ИНВАЛИДОВ В ФИЛЯХ ВЫЗВАЛИ ПОЛИЦИЮ

НАСЛЕДСТВО АНДРЕЯ ЧЕПУРНОГО ДЕЛЯТ НА ТРОИХ



Как стало известно "Ъ", сторонники экс-лидера самой крупной в России организации инвалидов войны в Афганистане Андрея Чепурного, смещенного недавно с должности по обвинению в мошенничестве, но отказавшегося покинуть пост, едва не лишились своего последнего оплота - центрального офиса в Москве. Его атаковала и стремительно заняла претендующая на власть команда "афганцев"-оппозиционеров. Полиции удалось предотвратить столкновения и даже вернуть хозяев в их кабинеты, но печати организации и вся ее учредительная документация досталась "гостям". Минувшим летом господин Чепурной при схожих обстоятельствах потерял контроль над главным активом организации - санаторием "Русь" в Подмосковье, поэтому многие "афганцы" стали вспоминать, как 20 лет назад борьба за власть и собственность в организации закончилась взрывом на Котляковском кладбище.





УРОЖАЙ ДЕНЕГ СОБРАЛИ НА ЮГЕ

ТАМ ОКАЗАЛАСЬ САМАЯ ВЫСОКАЯ EBITDA С ГЕКТАРА



Землевладельцы юга России показали самую высокую прибыль с каждого гектара пашни по итогам 2016 года, подсчитали в "Совэконе". Это связано с близостью к портам, более высоким ценам на продукцию и природно-климатическими условиями.





ЩЕБЕНЬ НЕ ВСТАЕТ НА РЕЛЬСЫ

ДЛЯ ЕГО ВЫВОЗА НЕ ХВАТАЕТ ВАГОНОВ



Как выяснил "Ъ", правительству придется разбираться не только с проблемами дефицита полувагонов для вывоза соли, но и с аналогичными проблемами у щебеночников. Такое поручение дал ведомствам вице-премьер Аркадий Дворкович в ответ на жалобу главы Карелии Артура Парфенчикова. Источники "Ъ" на рынке связывают проблему как с общей нехваткой вагонов на рынке из-за списания старого парка, так и с возможными проблемами Федеральной грузовой компании, у которой "УВЗ-Логистик" может изъять парк, переданный в аренду в 2015 году.





ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ГОТОВЯТ К 5G

ВИТАЛИЙ ЮСУФОВ ЗАПУСТИТ НОВЫЙ ПРОЕКТ НА РЫНКЕ СВЯЗИ



Национальный исследовательский институт технологий и связи (НИИТС), входящий в структуры бизнесмена Виталия Юсуфова, займется испытанием отечественного оборудования для сетей 5G. Проект претендует на государственные субсидии. Его заявку на частоты для тестирования госкомиссия может рассмотреть в начале ноября.





РОССИЙСКИЙ СОФТ ЗАКРЕПИТСЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ

"КОД БЕЗОПАСНОСТИ" НАШЕЛ ПАРТНЕРА ДЛЯ ЭКСПАНСИИ



Компания "Код безопасности" создала альянс с арабской Al Hosani Computer для выхода на рынки Ближнего Востока и Африки. Политическая ситуация в этих регионах может сделать российские разработки востребованными, надеются эксперты. К экспансии за рубеж отечественных разработчиков подталкивает стагнация на российском рынке.





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"AK&M" от 17.10.2017