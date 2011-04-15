РЖД ввели в эксплуатацию новый железнодорожный мост на Сахалине

ОАО "Российские железные дороги" сдало в эксплуатацию новый железнодорожный мост на острове Сахалин, построенный в рамках проекта по переустройству островной магистрали на общесетевой стандарт колеи шириной 1520 мм. Как сообщает пресс-служба компании, объект расположен на 49 км линии Корсаков - Ноглики Дальневосточной железной дороги.



Длина моста составляет 25 м. В ходе строительства потребовалась дополнительная отсыпка подходов к мосту - по 450 м с двух сторон - и укладка двух водопропускных труб. Мостовые опоры из-за слабых грунтов пришлось углублять почти на 30 м.



Всего с начала реализации проекта по переустройству сахалинской магистрали на общесетевой стандарт колеи возведено 56 новых мостов. Замена старых искусственных сооружений, возведённых за 1905-1945 годы, обусловлена не только их износом, но и возросшими нагрузками.



В настоящее время на Сахалине готовятся к заключительному этапу по переводу островной магистрали на общесетевой стандарт ширины колеи 1520 мм. В ближайшие два года предстоит не только завершить "перешивку" узкой островной колеи, но и заменить все старые мосты современными гидротехническими сооружениями.



Напомним, 6 сентября в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2017) РЖД и правительство Сахалинской области заключили соглашение о сотрудничестве в период производства работ по переустройству инфраструктуры с колеи 1067 мм на колею 1520 мм до 2020 года.



Соглашение предусматривает взаимодействие, направленное на сохранение уровня транспортной обеспеченности Сахалинской области на период частичного прекращения железнодорожного сообщения при переустройстве инфраструктуры.



В частности, РЖД планируют до 2020 года обеспечить перевод железнодорожного пути Сахалинского региона Дальневосточной магистрали с колеи 1067 мм на общесетевую колею 1520 мм. При этом компания примет все меры для минимизации перерывов в движении пассажирских и грузовых поездов.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании, владеющей железнодорожной сетью протяжённостью 85.5 тыс. км, принадлежат государству. Уставный капитал РЖД составляет 2.169 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по МСФО выросла на 18.89% до 53.323 млрд руб. с 44.851 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 4.05% до 1.082 трлн руб. с 1.04 трлн руб., операционная прибыль (с учётом субсидий) - на 34.77% до 118.089 млрд руб. с 87.62 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 17.22% до 77.713 млрд руб. с 66.299 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 11.2% до 245 млрд руб. с 220 млрд руб., рентабельность по EBITDA - до 25.4% с 24.5%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 9.73% до 31.385 млрд руб. с 28.603 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.32% до 827.933 млрд руб. с 771.486 млрд руб., прибыль от продаж - на 31.49% до 90.463 млрд руб. с 68.799 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.18% до 52.102 млрд руб. с 46.862 млрд руб.



"AK&M" от 17.10.2017