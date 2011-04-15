Evraz за 9 месяцев увеличил производство стали на 3.6% до 10.497 млн т

Evraz за январь-сентябрь 2017 года увеличил выпуск стали на 3.6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 10.497 млн т. Об этом говорится в сообщении компании.



Продажи стальной продукции увеличились за 9 месяцев на 3.5% до 10.077 млн т.



Выпуск чугуна вырос на 0.7% и составил 8.515 млн т.

Объем выпуска стали в третьем квартале 2017 года вырос на 5.9% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг 3.5 млн т, в первую очередь, из-за завершения капитального ремонта кислородно-конвертерного цеха ЕВРАЗ ДМЗ и увеличения производства на EVRAZ Regina после планового ремонта во 2-м квартале 2017.



Объем выпуска стальной продукции, исключая объемы для перекатки, в третьем квартале 2017 года вырос на 4.4% до 3.1 млн т.



Evraz Group S.A. является одной из крупнейших вертикально-интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, включает три ведущих российских сталелитейных предприятия - Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, а также компании Evraz Palini e Bertoli в Италии, Evraz Vitkovice Steel в Чехии и Evraz Inc. NA, объединяющий производства в США и Канаде. Кроме того, компании принадлежат металлургические и рудные активы на Украине, южноафриканская Highveld Steel and Vanadium Corporation.



Чистая прибыль Evraz по МСФО в первом полугодии 2017 года выросла в 12 раз до $86 млн. Консолидированная выручка увеличилась на 44.1%, до $5.106 млрд.









"AK&M" от 17.10.2017