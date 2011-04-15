Mitsui приобрела 10% акций российской фармацевтической компании "Р-Фарм"

Mitsui приобрела 10% акций фармацевтической компании "Р-Фарм". Об этом говорится в сообщении российской компании.



Сумма сделки не раскрывается.

"Привлечение японских партнёров предоставляет группе компаний "Р-Фарм" дополнительные возможности для будущего роста и расширяет потенциал для лицензирования и локализации на российском рынке инновационных лекарственных средств, разрабатываемых японскими и другими международными фармацевтическими компаниями. Совместная работа с компанией Mitsui будет также способствовать продвижению российской фармацевтической продукции за рубежом и общему укреплению российско-японских деловых отношений", - говорится в сообщении "Р-Фарм".



Mitsui & Co., Ltd. – глобальная торговая и инвестиционная компания со штаб-квартирой в Японии, активно работающая в самых широких областях бизнеса по всему миру. Сегодня Mitsui – крупнейший японский инвестор на российском рынке. К настоящему времени Mitsui инвестировала более $3 млрд в экономику России. В международной инвестиционной стратегии Mitsui Россия находится в первой пятёрке стран по объёму привлечённых инвестиций.



ГК "Р-Фарм" – российская фармацевтическая компания полного производственного цикла. Выручка компании в 2016 году составила 71.6 млрд руб.



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