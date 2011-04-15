Coca-Cola нашла покупателя на подмосковный завод "Нидан соки"

Coca-Cola нашла очередного покупателя на подмосковный завод "Нидан соки", сообщает газета "Коммерсант".



На завод претендует петербургская сеть гипермаркетов по продаже стройматериалов "Максидом". На этой площадке ритейлер может открыть свой первый магазин в Московском регионе.



"Предприятие в Котельниках сейчас выставлено на продажу, идёт поиск потенциальных покупателей", — сказал представитель российского офиса Coca-Cola. Он уточнил, что общая площадь участка, на котором расположен объект, составляет около 7 га. "Если участок пригоден под застройку коммерческой недвижимости, у него нет существенных обременений и ограничений, то его стоимость может составить 150–200 млн руб.", — подсчитала директор Департамента оценки Knight Frank Ольга Кочетова.



"Нидан соки" — один из двух заводов компании "Нидан", которую в 2010 году приобрела Coca-Cola за $276 млн. С 1 июня 2014 года Coca-Cola закрыла оба завода (второй был в Новосибирске), решив сконцентрировать свой соковый бизнес в России на базе производителя соков "Мултон" (соки "Добрый", Rich и др.).





AK&M "Рынок слияний и поглощений"