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17/10/2017
12:27

ЭР-Телеком приобрёл у АКАДО 100% акций "ТКС "Нева"

АО "ЭР-Телеком Холдинг" завершило сделку по приобретению 100% ЗАО "ТКС "Нева", входящего в ГК "АКАДО". Новый актив позволит усилить позиции "ЭР-Телеком Холдинг" на территории Санкт-Петербурга, говорится в сообщении ЭР-Телекома.

"ТКС "Нева" обслуживает более 70 тыс. частных клиентов и свыше 500 юридических лиц. Телекоммуникационная инфраструктура оператора в основном сосредоточена в неохваченных "ЭР-Телекомом" районах, что позволяет обеспечить максимальное покрытие города услугами Холдинга. Объединение компаний позволит "ЭР-Телеком Холдингу" стать лидером на рынке кабельного ТВ в Санкт-Петербурге и усилить свою позицию на рынке ШПД. Доля рынка "ЭР-Телекома" на рынке платного ТВ вырастет более чем на 30%. Клиенты обеих компаний получат доступ к передовым телекоммуникационным решениям Холдинга.

"Консолидация телекоммуникационного рынка Санкт-Петербурга и объединение с "ТКС "Нева" расширит наши возможности для вывода на рынок новых совместных продуктов и услуг", - комментирует Андрей Кузяев, Президент АО "ЭР-Телеком Холдинг".

"ЭР-Телеком" (ИНН 5902188230) - региональный мультисервисный оператор связи, образованный в 2001 году. На основе технологии "оптика до дома" компания оказывает услуги кабельного телевидения, широкополосного доступа в интернет, телефонии под брендом "Дом.ru". Акционерами "ЭР-Телекома" являются холдинг "Пермская финансово-промышленная группа" и Baring Vostok Capital Partners. "ЭР-Телеком" - второй по количеству абонентов оператор ШПД в России. Абонентская база компании насчитывает порядка 6 млн активных абонентов, география присутствия - 556 населённых пунктов по всей стране.








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