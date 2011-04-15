ESET и Google объединяют усилия для борьбы с вредоносным ПО

ESET объявляет о сотрудничестве с Google. Антивирусная компания представляет новую утилиту Chrome Cleanup, предназначенную для защиты веб-браузера Google Chrome.



Современные кибератаки становятся все более сложными, их затруднительно детектировать. Даже простой веб-серфинг может привести пользователя на страницу, с которой загружается вредоносное ПО.



Утилита Chrome Cleanup интегрирована в браузер Google Chrome. Решение распознает потенциальные угрозы и предупреждает пользователя об их обнаружении. В свою очередь, браузер позволяет удалить программу, которая не соответствует правилам Google в отношении нежелательного ПО.



Chrome Cleanup действует в фоновом режиме, не отвлекая пользователя и не препятствуя его работе. Удалив потенциально опасный софт, утилита проинформирует о завершении процесса очистки.



Chrome Cleanup входит в состав последней версии Google Chrome. Утилита доступна всем пользователям веб-браузера, работающим с ОС Windows.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.









"AK&M" от 17.10.2017