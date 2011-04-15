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17/10/2017
12:59

Нефтяные цены остаются под воздействием геополитических рисков

Нефтяные цены остаются под воздействием геополитических рисков. Ситуация в Северном Ираке и опасения "развала" иранской ядерной сделки продолжают формировать премию за риски с возможными перебоями в поставках с Ближнего Востока. Несмотря на то, что физические объёмы экспорта сырой нефти из указанных регионов пока остаются стабильными, рынок с опасениями смотрит в перспективу. Фактически в ближайшее время риски могут реализоваться только по иракской части. Об этом говорится в комментарии Nordea.

На текущий момент правительственные войска Ирака захватили НПЗ, завод по переработке газа, однако сообщений о перебоях в работе трубопровода в направлении турецкого Джейхана не поступало. Напомним, что указанная магистраль объединяет нефтяные потоки государственной компании Ирака "North Oil" и регионального правительства Курдистана.

Оценки объёма экспорта по данному трубопроводу в различных источниках варьируются от 200 до 600 тыс. bbl/d. И, тем не менее, запланированные на 01/11 выборы президента и парламента Курдистана могут вызвать новые столкновения и привести к фактическим перебоям поставок. Что касается иранского вопроса, то здесь стоит отметить, что для принятия решения о возобновлении санкций со стороны США американским законодателям отводится 60 дней.

И пока нельзя однозначно сказать, что все инициативы Трампа будут поддержаны. Тем более что, европейская сторона по данному вопросу на текущий момент занимает противоположную сторону. Из локальных тем стоит отметить, что в поддержку ценам выступают предварительные данные о снижении запасов в США (опрос Bloomberg). Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки $57.5-58.5 bbl/d.


"AK&M" от 17.10.2017
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