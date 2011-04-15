НПФ взяли курс на консолидацию

Во II квартале 2017 года продолжилась консолидация отрасли негосударственного пенсионного страхования - четыре фонда объединились на базе крупнейшего из них, общее количество НПФ уменьшилось до 69. Об этом говорится в сообщении Банка России со ссылкой на Обзор ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов.



С конца июня 2016 года по конец июня 2017 года восемь НПФ были присоединены к трём другим фондам. Во всех этих сделках участвовал как минимум один фонд, входящий в топ-10.



На фоне ухода с рынка мелких игроков объединение НПФ привело к росту концентрации средств, находящихся в управлении фондов. В сегменте обязательного пенсионного страхования (ОПС) топ-10 фондов управляют 92.6% пенсионных накоплений от 93.4% лиц, застрахованных в НПФ. Год назад значения этих показателей не превышали 82% в обоих случаях.



Фонды, входящие в топ-10 по объёму пенсионных резервов, увеличили долю по объёму собственных средств и количеству участников добровольной пенсионной системы. При этом их доля по величине пенсионных резервов практически не изменилась (87.4% на конец II квартала 2017 года).



НПФ, работающие только с ОПС, демонстрируют стабильно высокую доходность. Средневзвешенная доходность таких НПФ и за первое полугодие 2017 года, и за аналогичный период прошлого года оказалась выше, чем средний показатель по рынку, подчёркивает ЦБ.



К концу II квартала объём пенсионных средств НПФ и ПФР увеличился почти на 2.4% до 5.4 трлн руб. Отношение этих средств к объёму ВВП за предыдущие 12 месяцев не изменилось и осталось на уровне 6.1%.





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