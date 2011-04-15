Банк "Открытие" вводит новый вклад со ставкой до 10% годовых

Банк "Открытие" вводит новый срочный вклад в рублях "Высокий процент". Клиенты - физические лица могут разместить средства объёмом от 50 тыс. руб. на 364 дня. Максимальная ставка по вкладу составляет 10% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.



Особенностью нового вклада является разделение срока размещения средств на 4 процентных периода по 91 дню каждый. В каждом периоде установлена отдельная процентная ставка – от 5 до 10%. Проценты выплачиваются за каждый процентный период на отдельный счёт (по выбору клиента на карту, текущий счёт или вклад до востребования).



Условия вклада не предусматривают пополнение и расходные операции в течение срока действия.



Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк был сформирован в результате интеграции более чем 10-ти банков различного масштаба, в том числе таких крупных, как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".



Банк России 15 сентября 2017 года утвердил план участия в финансовом оздоровлении банка "Открытие". Субординированные долговые обязательства банка будут списаны, и ЦБ получит его контрольный пакет акций.









"AK&M" от 17.10.2017