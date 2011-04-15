Группа ВТБ выдала 500 млн руб. по программе кредитования подержанных автомобилей

Группа ВТБ в рамках программы "Свобода выбора" - кредитование подержанных автомобилей у физлиц - за год выдала более 1 тыс. кредитов на 500 млн руб. Абсолютным лидером в кредитовании автомобилей с пробегом являются Москва, Санкт-Петербург, Казань и Краснодар. Об этом говорится в сообщении банка.



Розничный бизнес группы начал приём заявок и оформление сделок по кредитованию подержанных автомобилей у физлиц в октябре 2016 года. За это время средняя сумма кредита по программе составила порядка 640 тыс. руб., средний срок кредита - 51 месяц. Одними из самых популярных марок программы являются Toyota, Volkswagen, Hyundai, KIA, Mercedes-Benz. При этом средний возраст приобретаемого за счёт кредитных средств автомобиля - около 5.5 лет.



"Рынок автокредитования начал расти. По итогам 9 месяцев 2017 года доля кредитов на подержанные автомобили составила 15%, что вдвое превышает показатели за аналогичный период 2016 года. Этому способствует как улучшение условий кредитования, так и возможность финансирования покупки и продажи авто между физическими лицами. По самым скромным оценкам, около 100 тыс. подобных сделок финансируются с помощью кредитных средств, поэтому потенциал у этого рынка достаточно высокий", - комментирует руководитель Департамента автобизнеса ВТБ Алексей Токарев.



В рамках программы клиентам доступны ставка от 11.9% годовых и предложения с нулевым первоначальным взносом, без обязательного оформления КАСКО. Максимальная сумма кредита в рамках программы - 3 млн руб., максимальный срок - до 5 лет. За счёт кредитных средств по желанию клиента могут быть оформлены страхование автомобиля, жизни и здоровья заёмщика, подключена услуга "Помощь на дорогах" и доступны другие предложения банка. Программа действует для автомобилей иностранного и отечественного производства на всей территории России.



Сделку по приобретению подержанного автомобиля можно провести в центрах автокредитования Группы ВТБ. При этом банк бесплатно проведёт проверку наличия обременений по приобретаемому автомобилю и продавцу, обеспечит расчёт между покупателем и продавцом. С 2017 год заявку на оформление кредита можно подать как через контактный центр и сайт банка ВТБ24, так и через сайты партнёров банка Avito.ru, Auto.ru и Drom.ru



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-июле 2017 года выросла в 3.8 раза до 67.7 млрд руб. В июле чистая прибыль составила 9.8 млрд руб., увеличившись в 4 раза в годовом исчислении. Чистые процентные доходы составили 39.8 млрд руб. в июле и 266.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 12.4% и на 10.1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые комиссионные доходы достигли 7.8 млрд руб. в июле и 50.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 8.3% и на 16.2%.



"AK&M" от 17.10.2017