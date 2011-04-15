Банк Хоум Кредит выдал более 1 млрд руб. кредитов на товары через POS-онлайн

Объём кредитов на товары через технологию POS-онлайн в Банке Хоум Кредит превысили 1 млрд руб. или 3.5% от общего объема выдач POS-кредитов банком. Около 80% онлайн-кредитов выдано без первоначального взноса и переплаты. Чаще всего в кредит брали бытовую технику и мобильные устройства (смартфоны и планшеты), на третьем месте — аудио и видео-техника. Самая популярная бытовая техника — стиральные машины, холодильники, СВЧ-печи и плиты. А из видео и аудио-техники большую часть кредитов брали на телевизоры. Об этом говорится в сообщении банка.



POS-онлайн — это разработанная Банком Хоум Кредит технология оформления кредитов по упрощенной заявке через Интернет. Первые POS-онлайн кредиты были выданы в интернет-магазине "Эльдорадо" летом 2016 года. Сейчас среди основных партнеров банка в этом проекте — "Эльдорадо", М.Видео, DNS и другие крупные интернет-магазины.



При оформлении заявки на кредит через POS-онлайн в большинстве случаев клиенту нужно заполнить всего 5 полей. Хоум Кредит - единственный банк на рынке, который в состоянии полноценно оценить короткую заявку всего за 40 секунд. Базовые клиенты могут подписывать договор по смс и получать кредит полностью дистанционно.



ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ХКФ Банк, ИНН 7735057951) начало свою деятельность в 2002 году, купив 98% акций основанного в 1990 году банка "Технополис".



Владельцем банка является чешская инвестиционная группа PPF, которая инвестирует свои средства в ряд отраслей экономики, таких как банковское дело и финансовые услуги, телекоммуникации, недвижимость, страхование, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство и биотехнологии. Её владельцами являются Петр Келлнер (98.94%), Ладислав Бартоничек (0.53%) и Жан-Паскаль Дювьесар (0.53%). В состав группы входят Home Cregit Group, PPF Real Estate, PPF Страхование жизни. Группа имеет долю в Полиметалле.



















"AK&M" от 17.10.2017