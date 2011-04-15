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17/10/2017
14:09

Премиальные клиенты выкупили 50% объёма выпуска облигаций Сбербанка

Размещение биржевых облигаций Сбербанка 001П-03R состоялось 13 октября. Новый выпуск облигаций вызвал высокий спрос среди премиальных клиентов Сбербанка - они выкупили более половины размещения. Об этом говорится в сообщении банка.

"8% годовых в рублях, выплаты раз в полгода, отсутствие налогообложения, надёжный эмитент, срок обращения 3 года и 2 месяца. Средний чек составил 11 млн руб. Мы зафиксировали ажиотажный спрос даже среди клиентов, которые до этого не интересовались инструментами фондового рынка. - прокомментировал Алексей Рождествин, руководитель направления инвестиционных продуктов "Сбербанка Первого" (формат премиального обслуживания в Сбербанке). - Ставки по депозитам снижаются и интерес клиентов к инвестиционным продуктам Сбербанка Первого стабильно растёт".

За последние полгода количество открытых брокерских счетов клиентов выросло на 35%, а объём средств на них увеличился на 50%.

АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2017 года выросла на 34.1% до 433.437 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 6.7% до 787 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 13.7% до 223 млрд руб. Активы в августе не изменились и остались на уровне 22.4 трлн руб.

"AK&M" от 17.10.2017
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