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17/10/2017
15:26

АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "МФБанк"

АСВ 18 октября начинает выплату страхового возмещения вкладчикам КБ "МФБанк", говорится в сообщении агентства.

Приём заявлений о выплате возмещения по вкладам и иных необходимых документов, а также выплата возмещения осуществляются через Россельхозбанк, действующий от имени АСВ и за его счёт в качестве банка-агента, с 18 октября 2017 года по 18 октября 2018 года.

За выплатой страхового возмещения на 1.73 млрд руб. могут обратиться 2.4 тыс. вкладчиков, в том числе около 120 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 15.1 млн руб.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Международный Фондовый Банк" 4 октября 2017 года. По величине активов кредитная организация на 1 сентября 2017 года занимала 327-е место в банковской системе Российской Федерации.

"AK&M" от 17.10.2017
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