Возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ВИМ-Авиа

Приволжским следственным управлением на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа". Об этом говорится в сообщении СК.



По версии следствия, руководство и собственники ВИМ-Авиа, осознавая, что авиакомпания находится в нестабильном финансово-экономическом состоянии, заключали в 2016 и 2017 годах явно невыгодные сделки, в том числе направленные на вывод активов за рубеж в пользу аффилированных организаций. Договоры влекли огромные финансовые затраты и, как следствие, заведомо приводили к неспособности юридического лица в полном объёме удовлетворять требования кредиторов по денежным обязательствам.



Так, в ряде договоров, заключенных ВИМ-Авиа с иностранными компаниями, не указывалась точная цена сделок, в результате чего выплаченные авиакомпанией суммы многократно увеличивались. Ввиду отсутствия средств для погашения кредиторской задолженности перед контрагентами получались многомиллиардные кредиты, подчёркивает СК.



"Учитывая невозможность удовлетворения требований кредиторов, в целях создания благоприятных условий для оценки финансового состояния кредиторами и уполномоченными государственными органами генеральный директор и иные лица из числа собственников и руководства авиакомпании поручили работникам бухгалтерии совершить действия, направленные на искажение показателей отчётности, сокрытие в отчётности высоких показателей кредиторской задолженности, отражение в отчёте небольшой прибыли вместо имевшегося убытка путём внесения в учёт подложных сведений о дате принятия затрат на учёт, отражение проводок по выручке от реализации авиаперевозок, которые ещё не были осуществлены", - заявляет СК.



ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" (ИНН 7713357944) - российская авиакомпания, создана в 2002 году. Основу деятельности ВИМ-Авиа составляют регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки. Парк воздушных судов насчитывает 11 среднемагистральных самолетов Boeing 757-200. ВИМ-Авиа базируется в Московском аэропорту "Домодедово".



В конце сентября 2017 года общая задолженность авиакомпании за выполненные работы, оказанные услуги по поставке авиационных горюче-смазочных материалов, по аэропортовому и наземному обеспечению полётов составила порядка 1.3 млрд руб. ВИМ-Авиа приостановила выполнение рейсов 25 сентября 2017 года.



"AK&M" от 17.10.2017