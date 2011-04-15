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17/10/2017
15:12

Геополитическая напряжённость способствует росту нефтяных котировок

Геополитическая напряжённость способствует росту нефтяных котировок, что, в свою очередь, может поддержать спрос на рисковые активы. Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Глобал Маркетс Марка Брэдфорда.

Опасения по поводу перебоев в поставках выросли на фоне эскалации боевых действий в курдском городе Киркук, на который приходится около 10% всей нефти, добываемой в Ираке, а также после сообщений, что курды остановили добычу на крупных месторождениях (Бай Хассан и Авана).

По ядерной повестке можно отметить усиление ожиданий, что США могут восстановить санкции против Ирана, а также заявление заместителя постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рена, что ядерная война может начаться в любой момент. Дополнительную поддержку "нефтяным быкам" оказывает повышение уровня выполнения сделки ОПЕК до 86% (по данным МЭА).

Американский рынок акций завершил вчерашний день на положительной территории (DJIA +0.37%, S&P 500 +0.18%, NASDAQ +0.28%). Азиатские индексы сегодня утром растут (Hang Seng +0.18%, Shanghai +0.06%, Nikkei +0.36%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.03%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $57.83 за баррель - выше открытия.


"AK&M" от 17.10.2017
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