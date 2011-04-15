СМП Банк выпускает карту "Аэрофлот-Мир"

СМП Банк, Национальная система платёжных карт и авиакомпания "Аэрофлот" запускают новый для российского рынка продукт - карту "Аэрофлот-Мир", которая участвует в кэшбэк-сервисе платёжной системы "Мир". Об этом говорится в сообщении банка.



Уникальность нового предложения заключается в том, что СМП Банк впервые в России совместил в одной карте начисление миль программы "Аэрофлот Бонус" и кэшбэка от платёжной системы "Мир". Сейчас сервис действует для Москвы и Московской области, в дальнейшем планируется распространение на все регионы России. Воспользоваться новыми возможностями смогут как держатели уже действующих карт, так и те, кто только планирует выпустить для себя карту "Аэрофлот-Мир". До 31 декабря 2017 года СМП Банк предлагает открыть карту "Аэрофлот-Мир Премиальная" со скидкой 50% на первый год обслуживания.



"Держатели карт "Аэрофлот-Мир" смогут получать двойную выгоду от каждой транзакции - накопить мили "Аэрофлот Бонус" и вернуть часть потраченных средств на счёт. До настоящего момента подобных продуктов в России не было, и клиентам приходилось делать выбор между кэшбэком и милями. Теперь в этом нет необходимости, и мы рады, что клиенты СМП Банка первыми смогут оценить все преимущества", - отмечает директор Департамента платёжных систем СМП Банка Елена Биндусова.



Максимальный кэшбэк по операциям для клиентов в октябре особенно порадует автовладельцев и любителей бургеров: в сети ресторанов "Макдоналдс" можно вернуть 15% от покупки на сумму от 500 руб., а на всех АЗС НК "Роснефть" и ТНК кэшбэк по операциям достигает 10% на сумму от 1000 руб. Самый высокий кэшбэк доступен в сети магазинов развивающих игрушек IQ Toy и в интернет-магазине Panasonic - на счёт клиента возвращается 20% от суммы каждой покупки.



Партнёром СМП Банка, который предоставляет технические решения по пластиковым картам, является одна из ведущих компаний на рынке разработки программного обеспечения для обслуживания банковских карт Compass Plus.



СМП Банк (ИНН 7750005482) - головной банк группы, включающей, помимо санируемых Мособлбанка, Финансбизнесбанка, Инресбанка, также страховую и лизинговую компании.





"AK&M" от 17.10.2017