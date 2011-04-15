Банк "Возрождение" запускает программу рефинансирования ипотеки, выданной сторонними банками, по минимальной ставке от 10.5% годовых. Об этом говорится в сообщении банка.



Кредит на рефинансирование ипотеки предоставляется при условии присоединения к Договору коллективного страхования. В случае выбора заемщиком индивидуального страхования ставка составит 10.8%. Банк готов предоставить от одного до 15 млн руб. (но не более 80% стоимости закладываемой недвижимости) на срок от года до 25 лет. Дополнительные комиссии или платежи, а также комиссии за досрочное погашение отсутствуют.



Основные требования к рефинансируемому кредиту: срок его действия должен составлять не менее 6 месяцев, а до даты окончания обязательств по кредитному договору должно быть не менее 3-х лет. Кроме того, в качестве первоначального взноса или с целью частичного досрочного погашения заёмщик ещё не использовал средства материнского (семейного) капитала.



"За последний год на ипотечном рынке наметилась устойчивая тенденция снижения ставок, в отдельных случаях разница по давно оформленному кредиту и действующим ставкам может доходить до 2-3-х процентов. Это тот случай, когда оформление нового кредита поможет сэкономить приличную сумму, — рассказал директор Департамента нетранзакционных продуктов и централизованных продаж банка "Возрождение" Олег Коркин. — Кроме того, важно учитывать, что при оформлении нового займа клиент может поменять условия на более выгодные — увеличить или уменьшить срок кредитования или ежемесячную сумму выплаты".



Требования к заёмщику стандартные: возраст 21-65 лет на дату начала и окончания срока кредита, общий трудовой стаж не менее одного года, стаж на текущем месте работы от 4-х месяцев. Постоянная регистрация или фактическое место жительства или постоянное место работы в субъекте РФ, в котором расположено подразделение Банка. Для заключения договора заёмщику потребуется предоставить пакет документов соответствующий оформлению обычного займа.



ПАО "Банк "Возрождение" (ИНН 5000001042) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. В 1997 году начаты торги ADR банка на международных фондовых рынках. С 2004 года банк включён в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.



"AK&M" от 17.10.2017