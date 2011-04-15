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17/10/2017
16:27

Россия не будет строить "цифровой колхоз", Д.Медведев

Россия имеет потенциал, чтобы гарантировать цифровой суверенитет. Об этом заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на VI Московском международном форуме "Открытые инновации", свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте кабинета министров.

"Но мы не собираемся замыкаться и строить такой цифровой колхоз, как это можно назвать. Ёмкость российского рынка в любом случае ограничена. Мы будем продвигать наши разработки на глобальные рынки, но хотели бы действовать совместно с международными партнёрами. При этом важно создавать среду доверия даже сегодня, хотя это не всегда просто, как вы знаете, в силу известных причин. Но мы открыты, и надеюсь, что этот диалог продолжится и здесь, и на других дискуссионных площадках", - сказал Д.Медведев.


"AK&M" от 17.10.2017
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