СК "Согласие" выявила новые мошеннические схемы с полисами ОСАГО

Департамент безопасности страховой компании "Согласие" установил несколько способов мошенничества с полисами ОСАГО. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Среди них новый метод обмана страховщика при оформлении электронного полиса обязательной автогражданки (Е-ОСАГО). Сотрудниками ДБ за 7 месяцев этого года неоднократно выявлялись факты использования преступных схем.



С марта 2017 года сотрудниками департамента безопасности СК "Согласие" при содействии Операционного департамента периодически фиксируется случаи попыток мошенничества с Е-ОСАГО при направлении запроса на страхование в электронном виде. Самой распространенной схемой среди них является подделка данных об автомобиле и его владельце. Один из классических примеров - случай в Новосибирске. К заявлению на заключение договора страхования Е-ОСАГО был приложен сканированный паспорт будущего страхователя с явными признаками изменения данных посредством графического редактора.



"Используя графический редактор, оформляющий договор изменяет данные о месте регистрации страхователя, либо персональные данные. Таким образом полис оформляется с низким территориальным коэффициентом и низким КБМ, поскольку верный КБМ страхователя и допущенных к управлению лиц, а также история убытков не подтягиваются из системы РСА. То же самое мошенник проделал и со свидетельством на транспортное средство, снизив мощность двигателя. В итоге размер страховой премии уменьшился в 10 раз", - комментирует Павел Пуляев, начальник управления по мониторингу и взысканию дебиторской задолженности департамента безопасности СК "Согласие".



Целью всех этих манипуляций является искусственное занижение размера страховой премии. Стоимость полиса страхователю посредник "нарисовал" в графическом редакторе, взял денежные средства, оплатив в страховую компанию заниженную премию. При этом страхователь платит реальную, большую сумму, а разницу посредник присваивает себе.



"Есть зафиксированные случаи, когда страхователи самостоятельно, без посредника, вносят в электронную систему недостоверные данные о ТС, некорректно указывают дату рождения или меняют любую букву в имени, отчестве. Все это также ведёт к снижению премии. Выявлен случай, когда автомобиль был застрахован задним числом для покрытия убытков, но фактически находился в залоге у приставов", - поясняет Павел Пуляев, начальник управления по мониторингу и взысканию дебиторской задолженности Департамента безопасности СК "Согласие".



СК "Согласие" напоминает, что данные примеры мошенничества являются основанием для досрочного прекращения действия договора обязательного страхования. В соответствии с действующим законодательством, страховщик вправе досрочно прекратить действие договора, в том числе в случаях выявления ложных или неполных сведений, представленных страхователем при заключении договора обязательного страхования. Также по факту мошенничества правоохранительные органы могут возбудить уголовное дело в отношении участников преступных схем.



ООО "Страховая Компания "Согласие" учреждено в 1993 году, имеет лицензии на осуществление практически всех видов страхования и перестрахования, разрешённые законодательством РФ. Уставный капитал - 5.6 млрд руб. Региональная сеть СК "Согласие" насчитывает порядка 350 структурных подразделений, работающих во всех федеральных округах России.



По итогам первого полугодия 2017 года объём страховых премий, собранных СК "Согласие", составил порядка 17 млрд руб. Страховые выплаты, произведённые компанией - порядка 10 млрд руб.



"AK&M" от 17.10.2017