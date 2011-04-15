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17/10/2017
17:28

Газпром и Mitsui рассмотрели вопросы сотрудничества в сфере СПГ

Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и генерального директора Mitsui & Co., Ltd. Тацуо Ясунаг рассмотрели вопросы текущего и перспективного партнерства компаний. Об этом сообщает управление информации Газпрома.

"В частности, стороны обсудили ход работ в рамках проекта создания третьей технологической линии СПГ-завода проекта "Сахалин-2", а также планы сотрудничества в сфере мало- и среднетоннажного СПГ", - говорится в сообщении.

Газпром и Mitsui являются партнерами по проекту "Сахалин-2", в рамках которого работает единственный в России завод по производству СПГ. Оператор "Сахалина-2" - Sakhalin Energy Investment Company Ltd. ("Газпром" - 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%).

Японская компания Mitsui & Co., Ltd. (Mitsui) занимается разработкой, куплей-продажей, распределением и переработкой всех видов энергетической продукции в Японии и за рубежом, а также финансовой деятельностью.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.

Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.


"AK&M" от 17.10.2017
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