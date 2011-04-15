Одна из платформ на станции "Кутузовская" московского метро временно закроется для пассажиров с 18 октября

Режим работы станции "Кутузовская" Московского метрополитена будет изменен в связи с реконструкцией Филёвской линии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы метрополитена.



Для проезда из области до станции "Кутузовская" необходимо будет доехать до станции "Студенческая" и вернуться назад. Для проезда со станции "Кутузовская" в сторону центра пассажирам необходимо будет доехать до станции "Фили" и перейти на поезд, следующий в центр. При этом время в пути увеличится не более чем на 15 минут. Кроме этого, пассажиры смогут воспользоваться станцией "Кутузовская" Московского центрального кольца.



"В настоящее время реконструкция Филёвской линии - один из наиболее масштабных проектов Московского метрополитена. Ремонтные работы здесь не проводились с момента открытия Филёвской линии в конце 50-х годов прошлого века. Сооружение новых платформ и их техническое перевооружение позволит повысить парность поездов с 15 до 22 пар в час и сократить интервалы движения до 3 минут", - отметил первый заместитель начальника метрополитена - начальник Дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.



Метрополитен также напоминает, что с 17 октября изменился режим работы станции "Багратионовская": в связи с ремонтными работами посадка и высадка пассажиров, следующих по Филёвской линии из центра, из первого (головного) вагона на станции "Багратионовская" временно не производится.



В ходе ремонтных работ в рамках реконструкции Филёвской линии на станциях "Фили" и "Студенческая" уже были полностью обновлены конструкции платформенных частей, построены навесы с новым светодиодным освещением. Платформы облицованы гранитом с устройством тактильной плитки для слабовидящих. На путевых стенах установлены стеклянные витражи, на станциях размещено новое навигационное оборудование в виде лайтбоксов.



По плану срок окончания всех работ по реконструкции Филёвской линии намечен на середину 2018 года.





"AK&M" от 17.10.2017