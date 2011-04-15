АИЖК утвердило программу облигаций на 150 млрд руб.

Наблюдательный совет АО "АИЖК" утвердил программу биржевых облигаций объемом до 150 млрд руб. Об этом сообщается в материалах АИЖК.



В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 40 лет. Сама программа бессрочная.



АИЖК создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.



Чистая прибыль АИЖК по МСФО в первом полугодии 2017 года увеличилась на 16.2% до 6.7 млрд руб. Портфель ипотечных активов по состоянию на 30 июня 2017 года составил 316.7 млрд руб., увеличившись с начала года на 16.4%.





"AK&M" от 17.10.2017