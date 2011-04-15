Кабмин внес в Госдуму законопроект, запрещающий снимать наличные с помощью анонимных электронных кошельков

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта, устанавливающего запрет на снятие наличных денежных средств с помощью анонимных электронных средств платежа.



Предусматривается, что находящиеся на них остатки денежных средств физического лица по его распоряжению могут быть переведены на счёт юридического лица, индивидуального предпринимателя, на счёт этого физического лица, а также на исполнение его обязательств перед кредитной организацией.



Проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платёжной системе"" внесён Минфином.



В настоящее время анонимные электронные средства платежа широко используются в противоправных и преступных целях, в том числе для обналичивания денежных средств, полученных преступным путём. При этом установить конечного получателя денежных средств, а также цель и назначение перевода затруднительно, а в ряде случаев невозможно, подчёркивает кабинет министров.





"AK&M" от 17.10.2017