Дайджест газеты "Ведомости" от 18 октября 2017 года

Анонсы газеты "Ведомости" от 18 октября 2017 года.





МАГИСТРАЛЬ НА ЧАС



Высокоскоростная магистраль Москва - Казань, строительство которой должно начаться в 2018 г., может стать магистралью Москва - Владимир.



Участники сентябрьского совещания у зампреда правительства Аркадия Дворковича пришли к выводу, что сначала необходимо построить высокоскоростную магистраль (ВСМ) до Владимира, а по поводу остальной части ВСМ, до Казани, принять решение потом. Если дорога будет востребованной и окупаемой, говорят два человека, близких к РЖД.



Будущее ВСМ от Владимира до Казани становится все менее определенным, говорят три человека, участвующих в обсуждении и подготовке проекта: надежда сохраняется, но риск, что строительство будет отложено или не состоится, увеличился.





РОССИЯНЕ ЗАБЫЛИ ПРО MOTOROLA



Возрожденную Motorola прохладно встретили в России - ей не удалось занять и 0,4% рынка смартфонов. Покупатели почти забыли легендарный бренд 2000-х гг.



В августе 2017 г. китайская Lenovo продала в России около 10 000 смартфонов под возрожденным брендом Motorola. Всего в августе в России было продано около 2,66 млн смартфонов, следует из отчета, с которым ознакомились "Ведомости". То есть Motorola заняла менее 0,4% российского рынка. Доля Lenovo в целом снизилась за год более чем в 2 раза - до 3,1%



По данным Gartner, в 2006 г. мировые продажи Motorola составили 209,3 млн телефонов, а доля рынка - 21,1%. Это самый лучший год в истории компании, но она все равно уступила Nokia (344,9 млн шт.). В России в I квартале 2004 г. Motorola стала самым продаваемым телефоном (1,3 млн шт.).





ВГТРК ПОВТОРИТ ПУТЬ WALT DISNEY



ВГТРК и "Ростелеком" откроют сеть магазинов игрушек "Мульт", где будут продаваться персонажи российских мультфильмов.



Входящая в холдинг ВГТРК (58,7%, еще 41,3% у "Ростелекома") телекомпания "Цифровое телевидение" откроет сеть магазинов с игрушками "Мульт" (так же называется и телеканал), рассказал "Ведомостям" заместитель гендиректора компании Сергей Кошляков. Там будут продаваться игрушки с персонажами только российских мультфильмов: "Смешарики, "Фиксики", "Барбоскины", "Маша и Медведь", мультфильмы "Союзмультфильма" и др.



Подобный проект есть у американской киностудии The Walt Disney Co: первый магазин Disney Store открылся 30 лет назад в США, сейчас их около 350 по всему миру. В России первый Disney Store откроется осенью 2017 г. Лицензионные отчисления российским брендам в 2016 г. составили 1,4 млрд руб., отмечает президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина.





ШОУ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ



Крупнейшие медийные холдинги договорились не переманивать друг у друга шоу и сериалы. Продюсеры возмущаются и надеются, что такое соглашение работать не будет.



Крупнейшие российские телехолдинги достигли предварительной договоренности о защите брендов своих шоу и сериалов от ухода к конкурентам, рассказали "Ведомостям" руководители нескольких продюсерских компаний. Холдинги начали обсуждать соглашение еще зимой, а 11 октября провели общую встречу. На ней присутствовали руководители пяти холдингов - "Первого канала", ВГТРК, "Газпром-медиа", "СТС медиа" и "Национальной медиа группы" (НМГ), говорят собеседники "Ведомостей".





"РЕГИОН" ПОСТРОИТ ЗА IKEA



Участок на "Беговой", где IKEA хотела строить первую "Мегу" в черте Моск-вы, может отойти группе "Регион". Там мог бы появиться жилой квартал площадью 500 000 кв. м.



Банк ВТБ переуступил права требования на 4,37 млрд руб. к АО "Красная Пресня" и связанным с ним структурам инвестиционной компании (ИК) "Регион" (головная структура ГК "Регион"; один из крупнейших клиентов - "Роснефть", пенсионным фондом которой она управляет. - "Ведомости"), следует из материалов Арбитражного суда Москвы.



"Красная Пресня" аффилирована с девелоперской компанией "Пересвет-инвест" (указана в иске как соответчик), ей принадлежит участок площадью 20 га - бывшая овощебаза - между Звенигородским и Хорошевским шоссе, рассказывали консультанты, работавшие с ней. В 2014 г. "Красная Пресня" планировала построить там торговый центр "Грин молл" площадью 315 000 кв. м, а спустя год практически договорилась продать участок шведской IKEA - под первый внутри МКАД комплекс "Мега", но сделка сорвалась.





MITSUBISHI ПРИМЕРИТ UNIQLO



Японская Mitsubishi Corporation купит 25% российского подразделения японского ритейлера Uniqlo - ООО "Юникло рус".



Соответствующее ходатайство одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Компании договорились о предстоящей сделке 11 сентября. Ее сумму стороны не раскрывают. Весь российский бизнес Uniqlo оценен в 1,3 млрд руб., уточнил представитель Mitsubishi.



Uniqlo вышла на российский рынок в 2010 г., открыв первый магазин в московском торгово-развлекательном центре "Атриум". К 2020 г. на Россию должно приходиться до 7-8% глобальных продаж бренда против около 2% в 2015 г., рассказывал тогда исполнительный директор "Uniqlo Россия" Таку Морикава (более поздних данных нет). На конец августа под вывеской Uniqlo работал 21 магазин, преимущественно в Москве и Петербурге.





НАЗАД В ЧЕРНЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК



Завтра исполнится 30 лет с черного понедельника 19 октября 1987 г., когда индекс Dow Jones рухнул на 22,6%. Сегодня ситуация на фондовом рынке в чем-то похожа на те события.



Атмосфера на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) большую часть 1987 г. была опьяняющей, вспоминает директор по операциям в торговом зале UBS Financial Services Арт Кашин. Рынок неудержимо рос. Когда после очередного периода безостановочного роста в его брокерской компании решили несколько сократить позиции, рынок пошел еще выше.



"Те события немного напоминают мне увиденное в этом году", - говорит Кашин. Дело в том, объясняет он, что любые периоды падения котировок участники рынка используют для скупки бумаг, тем самым вновь заставляя их расти.



Тактика покупки акций при малейшей коррекции в 2017 г. выражена сильнее, чем за все восемь лет посткризисного роста. С кризисного минимума в марте 2009 г. индекс Dow Jones вырос уже в 3,5 раза. Отметку 20 000 пунктов он преодолел в январе 2017 г., а на торгах во вторник впервые достиг 23 000, показав рост с начала года на 16,4%.





ИНОСТРАНЦЫ И ГОССЛУЖБА



Почему нужно звать "варягов" на российскую госслужбу.

Международные исследования свидетельствуют о том, что опыт работы за рубежом повышает эффективность менеджеров. В ходе опроса топ-менеджеров 836 корпораций, проведенного Accenture в 2014 г., 43% респондентов заявили, что увеличение доли менеджеров с опытом работы за границей повышает прибыльность бизнеса "существенно", а 40% - "очень сильно".



Государства, корпорации и НКО руководствуются схожими принципами управления и оценками эффективности. Логично предположить, что привлечение иностранцев на госслужбу и ротация чиновников между странами могли бы улучшить качество работы государственного аппарата. При этом, если в случае корпораций и НКО межстрановая ротация менеджеров нужна для развития более широкого взгляда на вещи и изучения новых практик, в случае замещения выходцами из развитых стран должностей в развивающихся странах возникают дополнительные положительные эффекты.





AMAZON - ОПТОВЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ



Зачем Amazon понадобилось много выпускников МВА.

Корпорация Amazon.com, совершившая переворот в розничной торговле - от книг до бакалеи, - снова ломает стереотипы, на сей раз в найме выпускников элитных бизнес-школ США.



Amazon стал основным работодателем выпускников бизнес-школ университетов Carnegie Mellon, Duke и Университета Калифорнии в Беркли и крупнейшим организатором стажировок для студентов MBA первого года обучения из Университета Мичигана, MIT, Dartmouth College и Duke. Amazon принял на работу больше стажеров из Booth School of Business Университета Чикаго, чем консультанты Bain или McKinsey, до недавнего времени крупнейших работодателей для студентов школы, отметил декан Booth Мадхав Раджан.За последний год Amazon нанял около 1000 выпускников MBA, рассказывает Мириам Пак, директор программ взаимодействия с университетами, - не так много для компании, которая планирует нанять 50 000 сотрудников, преимущественно программистов.





"ОБЫКНОВЕННЫЙ СМЕРТНЫЙ ГЕНДИРЕКТОР



Сатья Наделла показал, что можно успешно управлять Microsoft без агрессии на рынке, но не сдаваясь конкурентам. Этим его метод отличается от политики Билла Гейтса и Стива Балмера.



Паренек из индийского города Хайдарабада Сатья Наделла мечтал походить на стильного капитана местной крикетной команды М. Л. Джайсимху, постер с его портретом он хотел повесить на стене в спальне рядом с портретом Карла Маркса (на этом настаивал отец) и изображением Лакшми, богини богатства (пожелание матери). В конечном итоге оправдались материнские чаяния: в 2015-2016 гг. гендиректор Microsoft получил $17,7 млн - зарплата, бонусы и опционы.



Наделла, когда-то считавший себя изощренным боулером (игроком в крикет, подающим мяч. - "Ведомости"), сомневается, получится ли у него дузра - бросок, при котором мяч после удара отлетает в неожиданном направлении. Он не сыграл ни одного матча по меньшей мере с 1986 г., когда он еще изучал инженерное дело. С тех пор как в 1992 г. он начал работать в Microsoft, "никогда не было времени", говорит Наделла. Но до сих Наделла считает, что игра научила его трем главным принципам.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несёт.



"AK&M" от 18.10.2017