Дайджест газеты "Коммерсант" от 18 октября 2017 года



БАНКИРЫ ОСТАНУТСЯ ЗА КАДРАМИ

ЗАПРЕТ НА ПРОФЕССИЮ ПОЛУЧАТ БОЛЕЕ СОТНИ МЕНЕДЖЕРОВ "ФК ОТКРЫТИЕ"



Как стало известно "Ъ", в черный список ЦБ попадут более ста высокопоставленных сотрудников банка "ФК Открытие". Это самый массовый случай за всю историю санаций. Немногим меньше - с учетом масштабов бизнеса - ожидается топ-менеджеров "с черной меткой" и в Бинбанке. Оказавшиеся в списке ЦБ банкиры не только не менее пяти лет не смогут занимать высокие должности в банках, новый закон о деловой репутации закроет им вход на руководящие позиции в иных компаниях финансового сектора. Эксперты говорят, что черный список реально работает, осложняя ситуацию на рынке труда в отрасли, но не способствует улучшению ситуации в банках.





ВЛАДЕЛЬЦЕВ "ВИМ-АВИА" ПРИНЯЛИ В ДЕЛО О БАНКРОТСТВЕ

УЩЕРБ ОТ ДЕЙСТВИЙ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ И ХОЗЯЕВ АВИАКОМПАНИИ ПРЕВЫСИЛ 4,7 МЛРД РУБ.





Как стало известно "Ъ", уже в ближайшее время уголовное дело о преднамеренном банкротстве авиакомпании "ВИМ-Авиа" будет передано из Нижнего Новгорода в Москву для его объединения с делом о мошенничестве. В материалах обоих дел фигурируют одни и те же лица: собственники и топ-менеджеры авиакомпании. При этом сумма ущерба в банкротном деле уже превысила 4,7 млрд руб.





ВЛАДИМИРА КЕХМАНА ДОВЕДУТ ДО СУДА ЧЕРЕЗ СУД

СБЕРБАНК ПРИЗЫВАЕТ МВД ЗАВЕРШИТЬ ДЕЛО О КРЕДИТНОЙ АФЕРЕ



Как стало известно "Ъ", представители Сбербанка обратились с жалобой в суд на действия следователей МВД России, которые ведут уголовное дело бывшего гендиректора группы компаний JFC Владимира Кехмана, позже возглавлявшего Михайловский театр и Новосибирский театр оперы и балета, и двух его предполагаемых подельников. Расследование хищений банковских кредитов на сумму около 20 млрд руб. продолжается уже почти пять лет, однако, несмотря на требования прокуратуры об "устранении нарушений", до сих пор не завершено.





5G НЕ ГОТОВЫ ТЕСТИРОВАТЬ НА ЛЮДЯХ

ОПЕРАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮТ СНАЧАЛА ПРОВЕРИТЬ ТЕХНОЛОГИЮ НА СЕГМЕНТЕ B2B



Хотя текущие планы предполагают, что сети 5G должны заработать в пяти городах-миллионниках уже к 2022 году, потребности населения в таком покрытии к этому времени еще не будет, предупреждают "МегаФон", "Вымпелком" и Tele2. Вместо этого операторы предлагают сначала протестировать новую технологию на сегменте b2b - в частности, в области интернета вещей. Обычным абонентам в этом случае придется ждать 5G примерно до 2023-2025 годов.





ЗАКАЧАВШИЙ ГАЗ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ

ИНК ПРОСИТ ОТМЕНИТЬ НДПИ НА ЗАКАЧКУ ГАЗА В ПЛАСТ



Иркутская нефтяная компания просит правительство внести поправки в законодательство, которые позволят ей не платить НДПИ при добыче газа на одном участке и закачке его в пласт на другом. Такая технология применяется для увеличения добычи нефти или конденсата. Минприроды инициативу поддержало, сейчас она находится на рассмотрении в Минфине. По мнению экспертов, в случае внесения поправок закачка газа в пласт может чаще применяться в Восточной Сибири, где нет газотранспортной инфраструктуры.





СБЕРБАНК ДОПУСТИТ КЛИЕНТОВ К ВАЛЮТЕ

БРОКЕРЫ РАССЧИТЫВАЮТ НА ОБЩИЙ РОСТ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ



Сбербанк последним из крупных брокеров предоставит клиентам прямой доступ на валютный рынок Московской биржи. Возможность предоставления такого сервиса появилась еще в 2012 году, и практически все лидеры рынка, кроме Сбербанка, ею воспользовались ранее. Несмотря на то что изменения в бизнес-модели со стороны лидера рынка могут привести к перераспределению клиентов, в других компаниях надеются на общий рост рынка и собственной клиентской базы.





ВЗЫСКАТЕЛИ ПРЕДЪЯВИЛИ ID

КРУПНАЯ МФО ВЫВОДИТ НА РЫНОК КОЛЛЕКТОРСКОЕ АГЕНТСТВО



Несмотря на снижающуюся доходность коллекторского бизнеса, на рынке появляются новые игроки. В реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) было включено новое агентство ID Collect. Агентство является дочерним предприятием холдинга ID Finance, в который входит MoneyMan - компания из топ-5 на микрофинансовом рынке. По мнению взыскателей, наличие родственного кредитора поможет агентству, но, чтобы окупить вложение в бизнес и занять свою нишу на рынке, новичкам понадобится не один год.





ЭНЕРГЕТИКИ ДЕЛЯТ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

АКТИВЫ ДВЭУК РАСПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ ГОСКОМПАНИЯМИ



Как выяснил "Ъ", правительство согласилось разделить основные энергоактивы государственной Дальневосточной энергетической управляющей компании (ДВЭУК), передав их по профильному принципу "Россетям" и "РусГидро". При этом ДВЭУК не будет ликвидирована и останется в прямой собственности РФ, но в ее совет директоров войдут представители "Россетей", "РусГидро", ФСК и регуляторов. По мнению аналитиков, разделение активов ДВЭУК станет частью возможной либерализации энергорынка на Дальнем Востоке.





"СТРАНУ" ЗАПОЛНЯТ МУЛЬТФИЛЬМАМИ

ВГТРК ЗАПУСТИТ НОВЫЙ ТЕЛЕКАНАЛ



Компания "Цифровое телевидение" (ЦТВ), управляющая тематическим ТВ ВГТРК и "Ростелекома", закрывает канал "Страна", посвященный российским регионам. Он не привлек заметной аудитории, несмотря на высокие расходы на контент. Вместо него будет запущен детский канал "Мультимузыка" с песнями из мультфильмов, права на которые будут закупаться у "Союзмультфильма" и других крупных студий.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 18.10.2017