Повтор! Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах США

Сбербанк повысил ставки по вкладам в долларах США. Диапазон повышения ставок базовой линейки вкладов составил 0.04-0.35 п.п. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.



Теперь максимальная ставка по вкладам в долларах составляет по продукту "Сохраняй Онлайн" 1.35%, по продукту "Пополняй Онлайн" - 1.15%, по продукту "Управляй Онлайн" - 0.80%.



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2017 года выросла на 34.1% до 433.437 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 6.7% до 787 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 13.7% до 223 млрд руб. Активы в августе не изменились и остались на уровне 22.4 трлн руб.





"AK&M" от 17.10.2017