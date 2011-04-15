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18/10/2017
11:56

Совет директоров Газпрома утвердил инвестиционную программу, бюджет и программу сокращения затрат на 2017 год в новых редакциях

Совет директоров ПАО "Газпром" утвердил инвестиционную программу, бюджет (финансовый план) и программу оптимизации (сокращения) затрат на 2017 год в новых редакциях. Об этом говорится в сообщении Газпрома.

В соответствии с документом общий объём освоения инвестиций составит 1.129 трлн руб. — на 217.341 млрд руб. больше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2016 года. В том числе на проекты капитального строительства выделено 738.538 млрд руб. (рост на 112.518 млрд руб.), на приобретение в собственность ПАО "Газпром" внеоборотных активов — 11.31 млрд руб. (рост на 11.185 млрд руб.). Объём долгосрочных финансовых вложений — 378.728 млрд руб. (рост на 93.637 млрд руб.).

Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объёме.

Программа оптимизации (сокращения) затрат на 2017 год в новой редакции предусматривает мероприятия, направленные на оптимизацию (сокращение) затрат, общий эффект от которых должен составить 15.4 млрд руб.

"Корректировка параметров инвестиционной программы на 2017 год связана, в основном, с увеличением объема инвестиций и долгосрочных финансовых вложений в приоритетные стратегические добычные и газотранспортные проекты Газпрома. В том числе, в обустройство Чаяндинского и Бованенковского месторождений, строительство магистральных газопроводов "Сила Сибири" и "Турецкий поток", развитие газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России", - говорится в сообщении Газпрома.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.

Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.


"AK&M" от 18.10.2017
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