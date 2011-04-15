Совет директоров Газпрома рассмотрел статус реализации крупнейших проектов компании

Совет директоров ПАО "Газпром" одобрил проводимую компанией работу по реализации крупнейших инвестиционных проектов. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Отмечено, что компания продолжает последовательно развивать новый центр газодобычи на Ямале. Ресурсная база Газпрома на полуострове становится ключевой для поставок газа отечественным и зарубежным потребителям на долгосрочную перспективу. В текущем году на Бованенковском месторождении — крупнейшем по запасам газа на полуострове — планируется ввести в эксплуатацию новые газовые скважины и дожимную компрессорную станцию.



Ведётся расширение Северного газотранспортного коридора, предназначенного для организации поставок ямальского газа в центральные и северо-западные регионы России, а также на экспорт по газопроводу "Северный поток — 2". В частности, продолжается сооружение газопровода "Ухта — Торжок — 2" — построено уже 688 из 970 км линейной части. Идёт строительство компрессорных станций на газопроводе "Бованенково — Ухта — 2".



Кроме того, компания реконструирует ряд действующих газопроводов в Ленинградской области, в текущем году начнёт строительство новых мощностей от Грязовецкого газотранспортного узла до проектируемой компрессорной станции (КС) "Славянская" (головная КС газопровода "Северный поток — 2") на побережье Балтийского моря.



По графику реализуется проект "Северный поток — 2". В настоящее время ведется работа по получению национальных разрешений Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России на строительство газопровода.



Полным ходом идёт сооружение газопровода "Турецкий поток" — еще одной новой газовой магистрали для поставок российского газа в страны дальнего зарубежья. Завершено бурение и протаскивание труб в микротоннели на сухопутном участке газопровода. На морском участке уложено 373 км газопровода суммарно по двум ниткам.



В рамках работы по созданию газовой отрасли на Востоке страны компания активно обустраивает Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение — базовое для формирования Якутского центра газодобычи. На сегодняшний день завершено бурение 86 газовых и 8 нефтяных скважин, идет строительство производственных объектов, энергетической и транспортной инфраструктуры. Начато сооружение трубопровода, соединяющего месторождение с нефтепроводной системой "Восточная Сибирь — Тихий океан". Ведется подготовка к обустройству Ковыктинского газоконденсатного месторождения — основного для Иркутского центра газодобычи.



"Опережающими темпами идет строительство магистрального газопровода "Сила Сибири", по которому газ из Якутии и Иркутской области будет поставляться в регионы Востока России и в Китай. К настоящему времени построено более 1095 км газопровода или 50.7% от общей протяженности его первоочередного участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска", - говорится в сообщении.



Начат основной этап строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Он является важным элементом технологической цепочки поставок газа по "Силе Сибири". Компания приступила к строительно-монтажным работам на ключевых технологических объектах ГПЗ — установках криогенного разделения газа. Продолжается сооружение причала на реке Зее и железнодорожных коммуникаций.



Одновременно идет работа по развитию центра газодобычи на шельфе Сахалина. На Киринском месторождении до конца года планируется полностью завершить эксплуатационное бурение. После подключения новых скважин месторождение будет постепенно выводиться на проектную мощность — 5,5 млрд куб. м газа в год. Продолжается проектирование объектов обустройства Южно-Киринского месторождения.



Среди приоритетных направлений работы Газпрома — повышение надежности газоснабжения Калининградской области. На Калининградском подземном хранилище газа готовятся к запуску в работу два новых подземных резервуара.



До конца 2017 года планируется завершить строительство терминала по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа.



Правлению поручено продолжить работу по реализации крупнейших инвестиционных проектов.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 18.10.2017