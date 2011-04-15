Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в январе-сентябре вырос на 8% до 24 млн

Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в январе-сентябре 2017 года вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, превысив 24 млн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.



Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях составил 13.2 млн, что на 1% превысило аналогичный показатель прошлого года, на международных - почти 11 млн (+17.4%). Объём грузоперевозок увеличился на 10.8% до 110.353 тыс. т.



В сентябре 2017 года аэропорт обслужил 3.1 млн пассажиров - на 7.2% больше, чем в сентябре 2016 года.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Пассажиропоток аэропорта "Домодедово" в январе-августе 2017 года вырос на 8.5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, составив 20.9 млн.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ООО "Международный аэропорт "Домодедово" по РСБУ в 2016 году составил 50.615 млн руб. против прибыли в 66.247 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 10.7% до 4.404 млрд руб. с 3.979 млрд руб., убыток от продаж составил 10.07 млн руб. против прибыли в 335.874 млн руб. за 2015 год, убыток до налогообложения - 46.006 млн руб. против прибыли в 46.929 млн руб.







"AK&M" от 18.10.2017