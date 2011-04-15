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18/10/2017
11:47

Газпром с начала года поставил в Австрию больше газа, чем за весь 2016 год

Глава Газпрома Алексей Миллер и председатель правления OMV AG Райнер Зеле рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в сообщении Газпрома.

Отмечено, что в 2017 году спрос австрийских потребителей на российский газ значительно превосходит прошлогодний. С 1 января по 15 октября этого года Газпром экспортировал в республику 6.4 млрд куб. м газа — на 48.3%, или на 2.1 млрд куб. м больше, чем за девять с половиной месяцев 2016 года. При этом уже 4 октября объём газа, поставленный Газпромом в Австрию с начала 2017 года, превысил показатель за весь 2016 год (6.13 и 6.1 млрд куб. м соответственно).

Стороны обсудили ход реализации проекта "Северный поток — 2", направленного на обеспечение надежных поставок российского газа в европейские страны.

Компания OMV — главный партнёр Газпрома в Австрии.
"Северный поток — 2" — проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию через Балтийское море.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.

Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.






"AK&M" от 18.10.2017
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