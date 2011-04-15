Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/10/2017
11:55

Продажа Hyatt во Владивостоке отменена

Российский аукционный дом (РАД) по инициативе собственника, АО "Наш дом - Приморье", отменил торги по продаже гостиничного комплекса Hyatt во Владивостоке. Об этом говорится в сообщении РАД.

Торги должны были состояться 9 ноября. Начальная цена - 4.1 млрд руб., минимальная цена лота - 2.9 млрд руб.

"Торги были отменены по инициативе администрации региона. <…> В течение года над объектом велась активная работа - переговоры с потенциальными инвесторами, презентации и роуд-шоу на международных выставках. На актив были потенциальные инвесторы, в том числе из азиатских стран. Актив дорогостоящий, этим объясняется длительность переговоров с ними. Важно учесть, что при строительстве отеля собственником, АО "Наш дом - Приморье", был взят кредит в размере 1.9 млрд руб. у Сбербанка. <…> Сбербанк, с согласия которого актив выставляется на аукцион, согласовал в качестве минимальной цены продажи сумму, равную 2.3 млрд руб. Именно в эту сумму банк оценил Hyatt в момент выдачи упомянутого кредита. Это еще одно независимое мнение о реальной стоимости данного актива, которое мы, как профессиональная площадка по продаже недвижимости, полностью разделяем", - рассказывает генеральный директор РАД. Андрей Степаненко, цитируемый в сообщении.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100