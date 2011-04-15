Продажа Hyatt во Владивостоке отменена

Российский аукционный дом (РАД) по инициативе собственника, АО "Наш дом - Приморье", отменил торги по продаже гостиничного комплекса Hyatt во Владивостоке. Об этом говорится в сообщении РАД.



Торги должны были состояться 9 ноября. Начальная цена - 4.1 млрд руб., минимальная цена лота - 2.9 млрд руб.



"Торги были отменены по инициативе администрации региона. <…> В течение года над объектом велась активная работа - переговоры с потенциальными инвесторами, презентации и роуд-шоу на международных выставках. На актив были потенциальные инвесторы, в том числе из азиатских стран. Актив дорогостоящий, этим объясняется длительность переговоров с ними. Важно учесть, что при строительстве отеля собственником, АО "Наш дом - Приморье", был взят кредит в размере 1.9 млрд руб. у Сбербанка. <…> Сбербанк, с согласия которого актив выставляется на аукцион, согласовал в качестве минимальной цены продажи сумму, равную 2.3 млрд руб. Именно в эту сумму банк оценил Hyatt в момент выдачи упомянутого кредита. Это еще одно независимое мнение о реальной стоимости данного актива, которое мы, как профессиональная площадка по продаже недвижимости, полностью разделяем", - рассказывает генеральный директор РАД. Андрей Степаненко, цитируемый в сообщении.





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