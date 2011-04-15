Навигационный космический аппарат "Глонасс-М" введён в эксплуатацию

Навигационный космический аппарат "Глонасс-М" N52, созданный компанией "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва", начал использоваться по целевому назначению. Об этом сообщил Роскосмос.



Спутник "Глонасс-М" N52, выведенный на орбиту 22 сентября 2017 года, принят в эксплуатацию по итогам проверок на функционирование в лётных условиях. Новый космический аппарат стал использоваться по целевому назначению взамен спутника, отработавшего в системе в полтора раза дольше гарантированного срока.



С вводом в эксплуатацию спутника "Глонасс-М" N52 состав орбитальной группировки системы ГЛОНАСС восполнен до штатного количества - 24 космических аппарата.





"AK&M" от 18.10.2017