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18/10/2017
11:54

Навигационный космический аппарат "Глонасс-М" введён в эксплуатацию

Навигационный космический аппарат "Глонасс-М" N52, созданный компанией "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва", начал использоваться по целевому назначению. Об этом сообщил Роскосмос.

Спутник "Глонасс-М" N52, выведенный на орбиту 22 сентября 2017 года, принят в эксплуатацию по итогам проверок на функционирование в лётных условиях. Новый космический аппарат стал использоваться по целевому назначению взамен спутника, отработавшего в системе в полтора раза дольше гарантированного срока.

С вводом в эксплуатацию спутника "Глонасс-М" N52 состав орбитальной группировки системы ГЛОНАСС восполнен до штатного количества - 24 космических аппарата.


"AK&M" от 18.10.2017
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