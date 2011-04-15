ФАС одобрила передачу 100% акций "НПФ АвтоВАЗ" госкорпорации "Ростех"

Федеральная антимонопольная служба одобрила передачу 100% акций "НПФ АвтоВАЗ" (собственником которых в настоящее время является АвтоВАЗ) госкорпорации "Ростех". Об этом говорится в сообщении госкорпорации.



Для передачи "НПФ АвтоВАЗ" необходимо также будет получить согласие Банка России. Затем корпорация намерена объединить данный НПФ с НПФ "Первый промышленный альянс" и НПФ "Роствертол", также входящими в структуру Ростеха.



Передать НПФ Ростеху планируется в начале 2018 года. После этого госкорпорация планирует консолидировать все пенсионные активы в едином фонде.



Детали итоговой структуры (в том числе определение головной организации) будут прорабатываться совместно с экспертами, которые выиграют конкурс по проведению комплексной экспертизы пенсионных фондов корпорации.



"Мы планируем консолидировать все негосударственные пенсионные фонды в контуре Ростеха. До конца 2018 года будет создан объединенный фонд, на базе которого планируется реализация корпоративных пенсионных программ. К настоящему времени по вопросу передачи "НПФ АвтоВАЗ" в периметр Ростеха уже получено положительное заключение Федеральной антимонопольной службы", - отметил генеральный директор ГК "Ростех" Сергей Чемезов, цитируемый в сообщении.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб.









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