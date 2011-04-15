Ростех в рамках развития "цифрового" здравоохранения запускает серийное производство оборудования для защиты лекарств от контрафакта

Госкорпорация "Ростех" в рамках развития "цифрового" здравоохранения запускает серийное производство оборудования для маркировки лекарственных препаратов. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.



Внедряемые технологии позволят контролировать происхождение лекарств и выявлять недоброкачественную, контрафактную продукцию на прилавках аптек - с помощью специального защитного знака на упаковке.



Оператором проекта выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) - дочерняя компания Ростеха и USM Group. Соответствующие технологии локализуются на производственных площадках концерна "Автоматика" госкорпорации, где будет выпускаться восемь видов оборудования, предназначенного для сериализации, агрегации и аппликации контрольных знаков.



"Ростех формирует технологические заделы в рамках программы по "цифровизации" экономики и ее отраслей. Это пример эффективной реализации нашей стратегии, нацеленной на развитие партнерств, создание "умных" технологий, которые будут востребованы в ближайшей перспективе. В течение 2018 года планируется поставить на рынок до 1200 различных комплектов маркировочного оборудования для фармпроизводителей и дистрибьюторов средств маркировки. Объем инвестиций в проект превышает 20 млн евро", - прокомментировал индустриальный директор Радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех Сергей Куликов, цитируемый в сообщении.



В настоящий момент для маркировки лекарственных препаратов используется зарубежное оборудование - более дорогостоящее и затратное в эксплуатации. В локализованном оборудовании значительная часть технических элементов и узлов будет российского производства, что позволит снизить его цену и стоимость владения.



"Мы локализуем передовые технологии и организуем на территории России производство оборудования, которое поможет государству бороться с лекарственным контрафактом. Это решения европейского уровня, которые будут примерно на 40% дешевле зарубежных аналогов. Процесс создания и тестирования пилотных образцов, а также формализации конструкторской документации завершен. Старт серийного производства запланирован на декабрь 2017 года", - сообщил генеральный директор концерна "Автоматика" Сергей Сахненко.



В производственном процессе будут задействованы мощности двух предприятий концерна "Автоматика". В дальнейшем на базе этих заводов будет развернута сервисная и ремонтная база.



Создаваемое оборудование пока ориентировано только на рынок лекарственных средств. Однако технические компетенции, которые получит концерн "Автоматика" в процессе локализации, в дальнейшем позволят создавать аналогичное оборудование для других товарных групп.



Обязательная маркировка всей лекарственной продукции будет введена с 1 января 2019 года в рамках приоритетного проекта "Внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных препаратов от производителя до конечного потребителя для защиты населения от фальсифицированных лекарственных препаратов и оперативного выведения из оборота контрафактных и недоброкачественных препаратов".



Система мониторинга будет отслеживать порядка 8 млрд упаковок лекарственных препаратов в год и охватит свыше 350 тыс. участников оборота, среди которых около 1 тыс. отечественных и зарубежных производителей лекарственных средств, более 100 тыс. медицинских и 250 тыс. аптечных организаций.



С 1 января 2017 года маркировка медицинских препаратов в России осуществляется в добровольном порядке, на экспериментальной основе.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная чистая прибыль госкорпорации "Ростех" в 2016 году достигла 88 млрд руб. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году выросла на 11% по сравнению с 2015 годом до 1.266 трлн руб.



"AK&M" от 18.10.2017