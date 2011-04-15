Газпром и боливийская компания обсудили сотрудничество в сфере развития персонала

Представители ПАО "Газпром", Gazprom International и боливийской государственной нефтегазовой корпорации Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos (YPFB) приняли участие в заседании рабочей группы по повышению квалификации кадров в рамках второго совместного координационного комитета Газпром и YPFB. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



В состав российской делегации входили: начальник Департамента по управлению персоналом ПАО Газпром Елена Касьян, начальник управления по взаимодействию с дочерними организациями Татьяна Токарева, управляющие директора Gazprom International Сергей Туманов, Бернард Ван Поланен и другие. Боливийскую сторону представляли руководители корпорации YPFB во главе с исполнительным президентом Оскаром Барригой.



Члены рабочей группы обсудили основные направления сотрудничества в сфере подготовки и развития персонала на ближайший год. В ходе заседания российские специалисты проинформировали своих боливийских коллег о накопленном опыте группы Газпром в области политики управления кадровым потенциалом, рассказали о системе непрерывного фирменного профессионального образования, действующей в концерне и его дочерних обществах, возможностях и перспективах взаимодействия компании с зарубежными партнёрами в области развития персонала, в том числе в рамках совместных проектов.



Интересы Газпрома в Боливии представляет Gazprom International — специализированное предприятие по реализации зарубежных проектов в области поиска, разведки и разработки месторождений углеводородов. В стране работают представительства компании в городах Санта-Крус-де-ла-Сьерра и Ла-Пас.



В прошлом году Газпром, Министерство углеводородов и энергетики Боливии и YPFB подписали "дорожную карту" по реализации проектов в этой стране.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 18.10.2017