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18/10/2017
14:14

Внешэкономбанк и Федеральный институт промышленной собственности разработают проекты на базе блокчейна

Внешэкономбанк на форуме "Открытые инновации 2017" заключил соглашение о сотрудничестве с ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" Об этом говорится в сообщении банка.

Стороны определили ряд приоритетных направлений сотрудничества: разработка и проведение образовательных программ для подготовки специалистов в области технологии распределенных реестров на базе Центра компетенций блокчейн ВЭБ; разработка и реализация совместных кросс-индустриальных пилотных проектов на базе технологии распределенных реестров (блокчейн), в которых ФИПС принимает участие в качестве эксперта, проектировщика; проведение регулярных совместных рабочих встреч на территории Центра компетенций блокчейн в рамках сотрудничества по развитию технологии блокчейн; организация совместных конференций, образовательных мероприятий, хакатонов, чемпионатов, конкурсных отборов проектных решений на основе технологии блокчейн, в том числе для реализации проектов на базе распределенных реестров.

ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности" является структурным подразделением Федеральной службы по интеллектуальной собственности РОСПАТЕНТ. В настоящее время проводятся совместные патентные исследования по эффективности развития рынков блокчейн технологий и компьютерных наук. Готовится к запуску пилотный проект по созданию единой распределенной базы данных об объектах интеллектуальной собственности. Перспективные заказчики - госкорпорации, которые проявляют интерес к систематизации данных по патентам, внедрению "умных контрактов" для обеспечения прозрачности тендеров на выполнение НИОКР.

Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.

"AK&M" от 18.10.2017
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