Атомэнергопром приобретёт пакет акций "Альянстрансатома" за 300 млн руб.

Совет директоров АО "Атомэнергопром" 17 октября одобрил сделку по приобретению пакета акций АО "Альянстрансатом" (АТА). Об этом говорится в сообщении компании.



Всего планируется приобрести 3 млн обыкновенных акций АТА номиналом 100 руб. каждая за 300 млн руб.



АО "Атомный энергопромышленный комплекс" (ИНН 7706664260) консолидирует гражданские активы атомной отрасли РФ и обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, объединяя ведущие предприятия и организации отрасли. В настоящее время в периметр консолидации эмитента входят все крупнейшие предприятия ядерного энергетического комплекса: АО "Техснабэкспорт", АО "ТВЭЛ", АО "Концерн Росэнергоатом", предприятия разделительного сублиматного комплекса, а также инжиниринга и сервиса, развития новых технологий и другие.



Чистая прибыль АО "Атомэнергопром" по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 13.57% до 41.672 млрд руб. с 48.213 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 16.77% до 319.13 млрд руб. с 273.291 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 8.91% до 60.267 млрд руб. с 55.334 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 3.27% до 55.775 млрд руб. с 54.007 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль АО "Атомэнергопром" за девять месяцев 2017 года по РСБУ снизилась на 36.46% до 40.486 млрд руб. с 63.719 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась в 3.5 раза до 358.793 млн руб. со 102.406 млн руб., убыток от продаж уменьшился на 36.08% до 1.001 млрд руб. с 1.566 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 34.25% до 41.912 млрд руб. с 63.742 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"