Банк "Россия" предоставит кредит концерну "Калашников" на 350 млн руб.

Банк "Россия" подписал соглашение с АО "Концерн "Калашников", входящим в госкорпорацию "Ростех", о предоставлении кредитных средств в размере 350 млн руб. Об этом говорится в сообщении банка.



Заём в форме невозобновляемой кредитной линии будет выдан для выполнения гособоронзаказа.



Концерн "Калашников" - крупнейший российский производитель широкого спектра высокоточного оружия. Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и инструмент. 51% акций концерна принадлежит госкорпорации "Ростех", 49% - частным инвесторам.



АО "АБ "Россия" начал работу 27 июня 1990 года в Санкт-Петербурге и является одним из первых российских частных банков. Предоставляет широкий комплекс банковских продуктов и услуг корпоративным и частным клиентам. Территориальная сеть банка насчитывает 22 филиала, действующие в 27 регионах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Республику Крым.





"AK&M" от 18.10.2017