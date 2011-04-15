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18/10/2017
14:07

"Газпром межрегионгаз Север" начало поставку газа по новому газопроводу протяжённостью 3.5 км

В рамках реализации региональной программы газификации 18 октября 2017 года в промышленную эксплуатацию введён газопровод в селе Минино Исетского района Тюменской области. Об этом говорится в сообщении ООО "Газпром межрегионгаз" (100% дочернее общество ОАО "Газпром").

Газопровод протяжённостью 3500 метров был построен и сдан в эксплуатацию согласно плана-графика. Возможность подключиться к сетям газоснабжения до зимних холодов получили жители 80 домовладений.

"Являясь поставщиком газа, наша компания не только обеспечивает доступность ресурса в отдаленные районы, но и делает процесс газификации максимально удобным, - рассказал региональный директор филиала в Тюменской области ООО "Газпром межрегионгаз Север" Борис Хачатуров. - Чтобы жители села смогли быстро подключиться к сетям газоснабжения, мы предлагаем рассрочку при покупке газового оборудования в нашем "Торгово-сервисном центре Север", бесплатную доставку, а также скидку при заключении Комплексного договора поставки газа".

До конца года в промышленную эксплуатацию будут введены еще 35 газопроводов в Тюменском, Тобольском и Упоровском районах.

Государственный заказчик программы газификации - департамент ЖКХ Тюменской области.

Координатор программы - управляющая организация ООО "Газпром межрегионгаз Север" входит в структуру ООО "Газпром межрегионгаз" (100% дочернее общество ОАО "Газпром") и осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

На сегодняшний день потребителями природного газа ООО "Газпром межрегионгаз" являются 312 тыс. абонентов и 4 тыс. юридических лиц.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.

Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.

"AK&M" от 18.10.2017
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