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18/10/2017
14:13

В РФ количество потенциальных банкротов по розничным кредитам с февраля выросло на 16%

Количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, по состоянию на конец сентября 2017 года составило 799.5 тыс., увеличившись с февраля на 16.1%. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. руб. сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов).

При этом основная часть граждан - потенциальных банкротов, по-прежнему приходится на сегмент необеспеченного кредитования: кредиты на покупку потребительских товаров - 66.9% и кредитные карты - 8.1%. Количество потенциальных банкротов по займам микрофинансовых институтов насчитывает 3.2% от общего числа физлиц, подпадающих под условия закона о банкротстве, по ипотеке и автокредитам - 2.3% и 8.1% соответственно.

В регионах РФ наибольшая динамика роста потенциальных банкротов за прошедший период была отмечена в Забайкальском крае (+36.8%), Амурской области (+32.2%), Республике Хакассия (+31.1%) и Еврейской АО (+29.9%), наименьшая - в Чеченской Республике (+4.7%), Республике Калмыкия (+9%), а также Ивановской и Орловской областях (+10.2%).

"Закон о банкротстве физических лиц вступил в силу два года назад, однако массового количества банкротств не наблюдается, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - Пока признать себя банкротами решились порядка 5% граждан, формально подпадающих под действие данного закона. Это объясняется, прежде всего, тем, что банкротство для заемщиков - вынужденная и, к тому же, не "дешёвая" мера, прибегать к которой необходимо лишь в крайних случаях. Вместе с тем, количество потенциальных банкротов растёт достаточно тревожными темпами. Очевидно, что основной причиной такой динамики является снижение реальных доходов граждан, которым все сложнее обслуживать имеющиеся кредитные обязательства".


"AK&M" от 18.10.2017
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