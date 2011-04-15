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18/10/2017
14:20

Внутренние факторы поддержки позволяют рублю успешно противостоять укреплению доллара на международных площадках

Внутренние факторы поддержки позволяют рублю успешно противостоять укреплению доллара на международных площадках. Об этом говорится в комментарии Nordea.

Рубль, оставшийся стабильным в паре с долларом накануне, чувствовал себя лучше, чем большинство валют развивающихся стран, которые в большинстве своём показали снижение в пределах процента.

Сохранение высоких цен на нефть, продолжение налогового периода и предстоящие сегодня размещения ОФЗ, оказывают рублю поддержку. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB 57-57.5. В рамках недели - укрепления курса рубля до уровней ниже 57 руб. за доллар.


"AK&M" от 18.10.2017
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