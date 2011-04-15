Нефть сдержанно прибавляет в ходе утренних торгов в ожидании данных от Минэнерго США. Накануне цены на "чёрное золото" заметно проседали, после того как стало известно, что правительственные войска Ирака заняли ключевые объекты Киркука без сопротивления со стороны курдских вооруженных формирований. Об этом говорится в комментарии Nordea.



Как итог рынок частично дисконтировал "военную премию" в нефтяных ценах, которая вырастала на ожиданиях потенциального вооруженного противостояния, которое могло бы привести к перебоям в поставках (в худшем сценарии до 0.6 mn bbl/d). Более того, Багдад анонсировал, что после возвращения территорий Киркука рассматривает возможность дополнительных инвестиций в регион с целью расширения объемов добычи.



Таким образом, можно отметить, что премия за геополитические риски, связанные с курдским вопросом сокращается, хотя окончательно ставить точку в данном вопросе преждевременно. Впереди запланированные выборы президента и парламента автономии (1 ноября), которые могут вновь обострить обстановку в Северном Ираке.



Вместе с тем, в ходе вечерних торгов цены восстановили утраченные позиции, после того как API опубликовал данные о достаточно существенном сокращении запасов нефти в США. По данным агентства запасы сырой нефти по итогам недели сократились на 7 mn bbl, что может стать четвертым недельным сокращением.



Сегодня фокус на официальную статистику от Минэнерго США, помимо этого сырьевые рынки будут следить за 19-м съездом Компартии КНР, в ходе которого могут прозвучать сигналы в отношении перспектив экономики Поднебесной. Как следствие рынки будут интерпретировать возможные заявления через призму спроса на commodities. Краткосрочные ориентиры для Brent - $57.5-58.5 bbl/d.





"AK&M" от 18.10.2017