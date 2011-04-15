Д.Медведев утвердил календарь выходных дней в 2018 году

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных дней в 2018 году. Соответствующий документ размещён на сайте кабинета министров.



Выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, планируется перенести на 9 марта и 2 мая соответственно. Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно.



Таким образом, в 2018 году планируются следующие дни отдыха: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года; с 23 по 25 февраля; с 8 по 11 марта; с 29 апреля по 2 мая; 9 мая; с 10 по 12 июня; с 3 по 5 ноября.



В соответствии с Трудовым кодексом РФ, нерабочими праздничными днями являются: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 7 января - Рождество Христово; 23 февраля - День защитника Отечества; 8 марта - Международный женский день; 1 мая - Праздник весны и труда; 9 мая - День Победы; 12 июня - День России; 4 ноября - День народного единства.





"AK&M" от 18.10.2017