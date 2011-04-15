Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

18/10/2017
16:19

ЛУКОЙЛ получит поддержку от РЭЦ при продвижении своей продукции за рубежом

Президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и глава группы компаний Российского экспортного центра (РЭЦ) Пётр Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает информационную, маркетинговую и юридическую поддержку со стороны РЭЦ при продвижении высокотехнологичной продукции организаций Группы "ЛУКОЙЛ" за рубежом, говорится в сообщении РЭЦ.

Ранее РЭЦ включил ЛУКОЙЛ в число первых компаний-обладателей сертификатов странового экспортного бренда "Made in Russia" как поставщика высокотехнологичных масел.

"Мы высоко ценим сотрудничество с Российским экспортным центром. Сегодня масла ЛУКОЙЛа уже востребованы на автомобильных заводах ряда европейских стран. Я уверен, что инициативы РЭЦ откроют новые перспективы для нашего международного бизнеса, и будут способствовать дальнейшему укреплению позитивного имиджа ЛУКОЙЛа за рубежом", – отметил президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов.

ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2017 года выросла на 90.7% до 201 млрд руб. со 105.4 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 10.9% до 2790.8 млрд руб. Показатель EBITDA в первом полугодии 2017 года вырос до 386.7 млрд руб.

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в первом полугодии 2017 года по РСБУ выросла более чем в два раза до 115.607 млрд руб. Выручка компании составила 103.374 млрд руб. по сравнению со 132.822 млрд руб. в первом полугодии 2016 года. Прибыль от продаж составила 78.939 млрд руб. против 114.094 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 18.10.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100