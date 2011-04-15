ЛУКОЙЛ получит поддержку от РЭЦ при продвижении своей продукции за рубежом

Президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и глава группы компаний Российского экспортного центра (РЭЦ) Пётр Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает информационную, маркетинговую и юридическую поддержку со стороны РЭЦ при продвижении высокотехнологичной продукции организаций Группы "ЛУКОЙЛ" за рубежом, говорится в сообщении РЭЦ.



Ранее РЭЦ включил ЛУКОЙЛ в число первых компаний-обладателей сертификатов странового экспортного бренда "Made in Russia" как поставщика высокотехнологичных масел.



"Мы высоко ценим сотрудничество с Российским экспортным центром. Сегодня масла ЛУКОЙЛа уже востребованы на автомобильных заводах ряда европейских стран. Я уверен, что инициативы РЭЦ откроют новые перспективы для нашего международного бизнеса, и будут способствовать дальнейшему укреплению позитивного имиджа ЛУКОЙЛа за рубежом", – отметил президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов.



ПАО "ЛУКОЙЛ" (ИНН 7708004767) - вторая компания в РФ по объёмам добычи нефти. Уставный капитал равен 21264081.375 руб. В обращении находится 850563255 обыкновенных акций номиналом 0.025 руб. Наиболее крупный пакет акций компании контролируется её менеджментом.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по МСФО в первом полугодии 2017 года выросла на 90.7% до 201 млрд руб. со 105.4 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации увеличилась на 10.9% до 2790.8 млрд руб. Показатель EBITDA в первом полугодии 2017 года вырос до 386.7 млрд руб.



Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в первом полугодии 2017 года по РСБУ выросла более чем в два раза до 115.607 млрд руб. Выручка компании составила 103.374 млрд руб. по сравнению со 132.822 млрд руб. в первом полугодии 2016 года. Прибыль от продаж составила 78.939 млрд руб. против 114.094 млрд руб. годом ранее.







"AK&M" от 18.10.2017