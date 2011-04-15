Интер РАО продаст Интер РАО - Инжинирингу свою долю в Интер РАО - Экспорте

Совет директоров ПАО "Интер РАО" 16 октября одобрил продажу ООО "Интер РАО - Инжиниринг" доли общества в ООО "Интер РАО - Экспорт". Об этом говорится в сообщении компании.



Совет также определил позицию общества по вопросам повестки заседания совета директоров ПАО "Мосэнергосбыт" и одобрил ряд сделок.



ООО "Интер РАО-Инжиниринг" является основным инжиниринговым активом ПАО "Интер РАО". Компания специализируется на управлении проектами энергетического строительства в России и за рубежом. Интер РАО - Инжинирингом были успешно реализованы 15 проектов суммарной мощностью 4.3 ГВт. В портфель заказов компании в настоящее время входят 11 проектов нового строительства и модернизации объектов суммарной мощностью 3.3 ГВт на территории России, Эквадора, Бангладеш и Афганистана.



ООО "Интер РАО-Экспорт", созданное в 2011 году в целях поиска и управления реализацией зарубежных проектов, - специализированная 100%-ная дочерняя компания ПАО "Интер РАО". Основные направления деятельности компании - участие в зарубежных проектах строительства и модернизации генерирующих мощностей в качестве поставщика электроэнергетического оборудования и реализация проектов строительства энергообъектов "под ключ". В портфеле Интер РАО-Экспорта - реализуемые проекты общей стоимостью более $680 млн. Компания ведёт бизнес в ряде стран Латинской Америки, активно работая над выходом на новые перспективные рынки.



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 31.3 ГВт, тепловая - 25.625 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 19.98% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 18.57%, ОАО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%, группа "РусГидро" - 4.92%.



Чистая прибыль группы "Интер РАО" по МСФО в первом полугодии 2017 года сократилась в 2.07 раза до 29.947 млрд руб. с 61.994 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.02% до 437.27 млрд руб. с 420.374 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась в 2.38 раза до 28.538 млрд руб. с 67.926 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.06 раза до 33.627 млрд руб. с 69.355 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 11.8% до 47.4 млрд руб. с 53.7 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в первом полугодии 2017 года сократилась в 8.85 раза до 4.101 млрд руб. с 36.31 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка снизилась на 9.34% до 18.806 млрд руб. с 20.743 млрд руб., убыток от продаж составил 316.716 млн руб. против прибыли в 1.556 млрд руб. годом ранее, прибыль до налогообложения уменьшилась в 19.18 раза до 1.918 млрд руб. с 36.792 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"