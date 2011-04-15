А.Плутник назначен гендиректором Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев назначил Александра Плутника генеральным директором публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства". Об этом говорится в сообщении АИЖК.



Должность генерального директора АИЖК за А.Плутником сохраняется.



Фонд позволит исключить проблему обманутых дольщиков при участии граждан в долевом строительстве и существенно снизить риск отрасли жилищного строительства в целом. Он будет способствовать созданию надежного рынка долевого строительства жилья и обеспечит гарантии дольщикам, которые будут вкладывать свои средства в строительство многоквартирных домов.



Фонд будет работать под управлением АИЖК и находиться в составе АИЖК для минимизации расходов. Деятельность Фонда будет максимально прозрачной как для застройщиков, так и для граждан - участников долевого строительства. В состав наблюдательного совета Фонда входят представители Правительства РФ, Федерального собрания РФ, Госдумы. Это обеспечивает контроль над его деятельностью. Вся информация о работе Фонда, решениях органов управления Фонда будет публиковаться на сайте по адресу фонд214.рф.



В настоящее время проходит процедура перерегистрации Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства в форме публично-правовой компании, которая завершится до 27 октября 2017 года.



Сразу после перерегистрации будет определен банк для размещения средств застройщиков. Реквизиты счета будут опубликованы на сайте Фонда по адресу фонд214.рф. Застройщики будут обязаны осуществлять взносы в Фонд в размере 1.2% от каждого договора долевого участия. Порядок регистрации долевого договора участия с применением механизма Фонда будет максимально простым для застройщика и не будет превышать 5 рабочих дней.



АИЖК создано в 1997 году по решению Правительства РФ. В 2015 году на базе АИЖК создан Единый институт развития в жилищной сфере, основная задача которого - комплексная поддержка жилищного сектора России и повышение доступности жилья для граждан. Основные направления деятельности АИЖК: развитие рынка ипотечного кредитования и ипотечных ценных бумаг, развитие рынка арендного жилья, в том числе с использованием механизмов коллективных инвестиций, обеспечение застройщиков земельными ресурсами и комплексное развитие территорий.



Чистая прибыль АИЖК по МСФО в первом полугодии 2017 года увеличилась на 16.2% до 6.7 млрд руб. Портфель ипотечных активов по состоянию на 30 июня 2017 года составил 316.7 млрд руб., увеличившись с начала года на 16.4%.



"AK&M" от 18.10.2017