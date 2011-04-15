На VI Славянский международный экономический форум зарегистрировалось более 1.2 тыс. человек

На VI Славянский международный экономический форум (СМЭФ), который пройдёт в Брянске 20 октября 2017 года, зарегистрировалось более 1.2 тыс. человек.



В работе Форума примут участие представители министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодёжи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.



Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M.



В рамках Форума пройдут пленарная дискуссия: "Интеграции рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада", 8 секционных заседаний, 5 мастер-классов, выставки.



Тема Форума - "Интеграция рынков стран славянского содружества на рубеже нового технологического уклада". Главным мероприятием Форума станет пленарная дискуссия, в рамках которой будут затронуты актуальные вопросы кооперации стран и регионов в условиях цифровой экономики. Особое место в дискуссии будет отведено вопросам АПК, трансформации продовольственного рынка, развития новых цифровых платформ для обеспечения единого торгового пространства, конкурентоспособности промышленных товаров и услуг стран славянского содружества, перспективам применения в промышленности сервисной бизнес-модели и модели контрактного производства, экономической интеграции проекта "Шёлковый путь" с региональными проектами.



Другие темы Форума: трансформация системы образования и рынка труда в эпоху цифровизации и роботизации, возможности малого бизнеса для молодёжной творческой энергии, новые тренды в культурном сотрудничестве, технологии меняют среду обитания: умные города, чистая экосистема, безопасное окружение, доступные госуслуги.



Официальный сайт Форума - www.slavyanskyforum.com



"AK&M" от 18.10.2017